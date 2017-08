COOP Jednota otvorila v Bratislave špeciálnu retro predajňu, v ktorej spája nostalgiu aj moderné prvky

Nostalgia hrá v našich životoch dôležitú úlohu a všimla si to aj COOP Jednota, ktorá v Bratislave nedávno otvorila svoju zrekonštruovanú predajňu, akú naše hlavné mesto nevidelo už niekoľko desiatok rokov. Na rohu Dulového námestia tak od polovice júla stojí predajňa, ktorej výklady zdobia sivé farby a na prvý pohľad by si človek netrúfol povedať, že ide o tradičný obchod rozšírený po celom Slovensku. Nielen v exteriéri, ale aj v interiéri sa ukrývajú mnohé motívy historickej Bratislavy, ktoré zároveň dopĺňajú modernejšie prvky, takže po vstupe do obchodu akoby sa skĺbila prítomnosť s minulosťou.

Pri prechádzaní pomedzi jednotlivé regále narazíš na historické fotografie známych bratislavských miest a pamiatok, čo je celkom zaujímavý a odvážny krok pri pohľade na konkurenčné reťazce. Jednota sa tak rozhodla zaútočiť na zákazníkov emóciami a pocitmi, ale po vtiahnutí do interiéru poskytnúť moderný priestor, ktorý by sa mal v budúcnosti rozširovať aj do ďalších predajní po Slovensku. COOP Jednota pritom prevádzkuje viac než 2300 obchodov s potravinami po našej krajine a aj keď jej v Bratislave zostali len dve z nich, pri Dulovom námestí a v Ružinove, návšteva klasického obchodu mnohých ľudí ešte stále láka.

