Japonci vymysleli zmrzlinu, ktorá sa netopí. Stačilo im pridať chemickú prísadu pochádzajúcu z rastlín

Jednou z príjemných možností, ako sa počas horúceho dňa schladiť, je práve zmrzlina. Milujú ju nielen deti, ale ľudia každého veku. Chladná pochúťka sa predáva v obchodných centrách, mestách, na dedinách, všade, len ceny bývajú rozdielne. Už odmalička nám matky pri jej konzumovaní neustále pripomienkovali: "Líž, tečie ti. Máš celú ruku od toho. Kvapká ti to po tričku!" a podobne. Človek si povzdychne, veď zmrzlina sa topí vždy, logika. Avšak, neduhom s jej roztápaním môže byť jedného dňa koniec. Predstavte si, že si dáte tri kopčeky, prechádzate sa po rozpálenom námestí, no ony nie a nie sa premeniť na kvapalinu. Pre niekoho čudesná predstava, pre Japoncov realita.

Všetko započalo v meste Kanazawa. Miestny šéfkuchár bol požiadaný výskumníkmi, aby zhotovil dezert za použitia polyfenolu. Ide o chemickú zlúčeninu nachádzajúcu sa v rastlinách, ak by niekto nevedel. Majster tak učinil, no upozornil, že dezert mu okamžite stuhne. Výskumníci z miestnej univerzity sa náramne potešili a začali experimentovať. So zmrzlinou. V teplote 28°C s ňou vyšli von a čakali, čo s bude diať. V teplých podmienkach ju nechali až celé tri hodiny, no svoj tvar nijak nezmenila a po vyskúšaní chutila stále rovnako.

Samozrejme, aj táto novinka má svoje limity, no nezmizne vám z očí za pár minút:

Následne vznikol výborný podklad na biznis a teraz ju po Japonsku predávajú. Za jeden kus si človek zaplatí takmer 4€.