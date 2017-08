Dnes je Medzinárodný deň piva a ideálna príležitosť vyhrať až 40 kartónov prírodného a osviežujúceho zlatistého moku

Keď niekto vysloví magické slovíčko pivo, každému sa zaručene vybavia hlavne pozitívne spomienky a čas strávený v kruhu blízkych priateľov a rodiny. Na jedno, dve, malé, veľké, svetlé, tmavé, filtrované, nefiltrované, spodne či vrchne kvasené, pšeničné, ochutené i nealkoholické pivo v stovkách kombinácií chutí zájde s radosťou skoro každý Slovák, ktorý nedá dopustiť na čaro prírodných surovín, remeselnej zručnosti našich pivovarníkov a tisícročnej histórie varenia zlatistého moku u nás. Milovníci piva však majú práve dnes špeciálny dôvod na oslavy. Každoročne totiž prvý augustový piatok patrí práve obľúbenému nápoju, ktorého sa podľa Štatistického úradu vypije na Slovensku až 240 miliónov litrov. No a ako inak ho osláviť, ak nie práve pivom.

Len málokto by si dokázal tipnúť, že v našej krajine máme až 70 pivovarov. Zaujímavosťou tiež je, že každý Slovák vypije približne 73 litrov piva ročne, no v konečnom dôsledku sa niet čomu čudovať, keďže práve tie naše patria medzi najobľúbenejšie na svete. A to samozrejme uvažujeme len klasické alkoholické verzie. Je však neodmysliteľnou súčasťou posedení, grilovačiek, párty aj športových podujatí, ktoré si vychutnávame na štadiónoch aj v pohodlí domova. Mnohí určite vedia aj o jeho priaznivých účinkoch na telo človeka, aj keď samozrejme máme na mysli rozumné množstvo.





Tajomstvo dobrého a kvalitného piva spočíva nielen v kvalite jeho štyroch prírodných surovín - vode, sladu, pivovarníckych kvasníc a chmeľu, ale aj v spôsobe, čomu vďačí pivo za svoju nutričnú vyváženosť, fyziologické efekty a relatívne nízky obsah alkoholu. V porovnaní so sladenými nápojmi ide zároveň o pomerne nízkokalorickú záležitosť, ktorá dokonca neobsahuje ani žiadne tuky a cholesterol a naopak sa môže pýšiť vysokým obsahom draslíka, horčíka, fosforu, kremíka či prírodných antioxidantov.

Malé množstvo poskytuje ochranu pred srdcovo-cievnymi chorobami, vysokým krvným tlakom, ba dokonca pred infarktom, mŕtvicou či demenciou. U ľudí, ktorí konzumujú pivo, sa pozorovala vyššia hustota kostí, ktorá je významná z hľadiska prevencie osteoporózy. Pivo stimuluje činnosť orgánov tráviacej sústavy, vylučovanie tráviacich štiav, a tým podporuje tráviace procesy. Obsah kremíka v pive sa zase dáva do súvisu s jeho ochrannými účinkami proti Alzheimerovej chorobe. Tak čo, ešte stále váhaš, či si dnes pôjdeš užiť Medzinárodný deň piva?

Pri tejto príležitosti dávame dospelým čitateľom možnosť vyhrať jeden zo 40 kartónov zlatistého moku. Podmienky súťaže sú pri tom úplne jednoduché. Stačí si spraviť selfie s oslávencom, teda pivom a fotografiu pridať na svoj facebookový profil s hashtagom #MilujemPivo. Automaticky sa tak zapojíte do súťaže a kartón piva môže skončiť práve u vás.