Hot Pie z Game of Thrones si v Londýne otvoril vlastnú pekáreň. Nájdeš v nej presne to, čo v tej seriálovej

Obľúbený pekársky učeň z Game of Thrones si pravidelne získava pozornosť fanúšikov. V pekárstve sa však nesnaží zdokonaliť len v seriálovom svete, no Hot Pie si otvoril aj naozajstnú pekáreň v Londýne. Bacuľatému hercovi Benovi Hawkeyovi už zrejme nestačí ohurovať ľudí jeho pekárskym umením len v Game of Thrones. Presunul sa teda do reality, kde už zažíva aj úspech zo strany zákazníkov. Jeho pekárnička v centre funguje už približne desať dní a predáva v nej presne to, čo sa pripravuje aj v seriálovom svete. Majstrovsky vytvarované pečivo do vlčích tvarov.

Tie sú v jeho pekárničke, ktorá mimochodom nesie vtipný názov "You Know Nothing Jon Dough", pripravované z celozrnného kukuričného chleba s pomarančovou kôrou, ktorá je na dôvažok potretá roztopeným maslom. Niet divu, že sa jeho tovar vypredal len niekoľko hodín po otvorení a zrejme to nebude len tým, že jeho gastronomické diela stoja len jednu libru.