V Malajzii dostalo Despacito červenú. Kvôli sexuálnym narážkam v texte zasiahla samotná vláda

Najväčšie rádiové hity bývajú vždy také jednoduchšie pesničky, no o to viac chytľavejšie a tento rok im kraľuje jednoznačne Despacito od dvojice Luis Fonsi a Daddy Yankee. Portorická dvojica so svojou skladbou kraľuje svetovým rebríčkom už dlhé týždne, videoklip je na YouTube tretím najsledovanejším v histórii a najnovšie vydavateľstvo Universal Music Latin Entertainment oznámilo, že na rôznych streamovacích platformách presiahla skladba až 4,6 miliardy prehratí, čo z nej robí najhranejšiu skladbu na svete.

Malaysia banning despacito because the lyrics are obscene when 90% of the people here don't even understand the lyrics. Lol. — Beng (@Shafiqbeng) 20. júla 2017

Ako to už ale býva zvykom, skladbu počuť na každom rohu, mnohým ľuďom začína už poriadne liezť na nervy, no v Malajzii sa situácia predsa len vylepší, keďže to tam vyriešili razantným krokom. Miestna vláda oznámila, že Despacito už obyvatelia nezapočujú v štátnych televíznych staniciach a rádiu a dôvodom sú slová, ktoré sa v tomto hite objavujú. Vláda chce ochrániť hlavne deti pred sexuálnymi narážkami, hoci pochybujeme, že drvivá väčšina z nich rozumie španielčine.