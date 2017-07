Miesto luxusného doplnku nevzhľadná igelitka. Leonardo DiCaprio si môže dovoliť čokoľvek, osobné veci si však schoval do fialovej tašky

Leonardo DiCaprio je jeden z najlepšie zarábajúcich hercov vôbec a vždy, keď sa vydá na ulicu medzi ľudí, je z toho veľká udalosť. V posledných hodinách sa však na Manhattan vydal v ležérnom outfite a na jeho nohaviciach bola priviazaná igelitka. Taká, akú poznáš zo supermarketov. V pohodlnom outfite strávil na Manhattane dlhší čas s priateľmi a vôbec mu neprekážalo, že si ho fotia bulvárni fotografi. Všetci vieme, že Vlk z Wall Street si na prepych nepotrpí, no fialová igelitka je predsa len nezvyčajnou súčasťou outfitu mimoriadne úspešného herca. Neniesol v nej však nákup ani odpadky - do nevzhľadnej fialovej tašky si schoval priamo svoje osobné veci. Leo je známy jeho aktivizmom a bojom za práva planéty, ostáva tak len dúfať, že tašku následne odhodil do žltého kontajnera na plasty.

