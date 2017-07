Nacistické zombie nahánějí strach v děsivém traileru pro mód ke Call of Duty: WWII, který láká na hororovou atmosféru a nechutné příšery

Jak bylo slíbeno, tak se také stalo a Activison ve spolupráci s vývojáři ze studia Sledgehammer Games k příležitosti právě probíhajícího kalifornského veletrhu Comic-Con oficiálně na světlo světa vypouští nový trailer ke svému připravovanému titulu Call of Duty: WWII, v němž se nám představuje populární zombie mód. Ten si hráči oblíbili již v celé řadě předchozích dílů této letité akce, jak se ale z odhalených záběrů zdá, v případě letošního pokračování se bude zřejmě jednat o poměrně děsivější zážitek, než tomu bylo doposud. Ostatně, posoudit to můžete i vy sami.

Mód pro druhoválečnou střílečku ponese všeříkající název Nazi Zombies (nepotvrdil se tak název Army of the Dead, jak tvrdil nedávný únik) a hráči se v této multiplayerové kooperaci vydají do malé bavorské vesnice Mittelburg. Zde se v kůži předem daných postav střetnou s armádou tlejících, chodících mrtvol, za jejichž vznikem stojí vyšinutý doktor Peter Straub. A jak příběhové pozadí módu přibližuje popis pod trailerem, vaším cílem bude najít a získat zpět nevýslovně vzácná umělecká díla, která byla během druhé světové války ukradena příslušníky Osy. A aby toho nebylo málo, tato hrůzami opředená vesnice zároveň ukrývá tajný klíč k nepředstavitelné moci a síle.

Kromě poutavé dějové linky a mrazivé, místy snad až skutečně hororové atmosféry, kterou autoři módu slibují, se fanoušci mohou v neposlední řadě těšit také na zajímavé herecké obsazení. Svůj hlas totiž postavám propůjčí například Ving Rhames (Pulp Fiction, Úsvit mrtvých, série Mission: Impossible), David Dennant (Pán času, Harry Potter a Ohnivý pohár), Udo Kier (Blade) a další.

Titul Call of Duty: WWII dorazí na pulty obchodů 3. listopadu (november) a zahrát si jej budeme moci na PC a konzolích PlayStation 4 a Xbox One. A co na nový trailer říkáte vy? Těšíte se na mód s nacistickými mozkožrouty? Dejte nám vědět níže v komentářích.