NASA nemá dostatok peňazí na to, aby na Mars vyslala misiu s ľudskou posádkou. Nádej preto ponúkajú snahy Elona Muska či Boeingu

Budúcnosť ľudstva sa s vysokou pravdepodobnosťou nebude nachádzať na našej planéte. Odvážne plány vedcov a inžinierov dostať ľudskú nohu až na Mars a oficiálne začať hlbší prieskum vesmíru okolo nás sú mimoriadne finančne nákladné, a tak jeden z vedúcich pracovníkov americkej agentúry NASA William H. Gerstenmaier pred pár dňami vyhlásil, že NASA si v súčasných podmienkach nemôže dovoliť vyslať astronautov na červenú plánetu. Gerstenmaier sa na stretnutí inštitútu American Institute for Aeronautics and Astronautics vyjadril, že agentúra nemá dostatok peňazí na to, aby misiu na Mars posunula o úroveň vyššie a zatiaľ nedokáže predpovedať, kedy približne by sa ľudská noha na červenej planéte skutočne mohla ocitnúť. NASA kvôli problémom s príliš nízkym rozpočtom ešte ani nezačala naplno pracovať na zariadeniach a vozidlách, ktoré sa budú starať o pristávanie a odlet z povrchu Marsu, čo je kľúčová súčasť celej misie. Jednou z možností, na ktoré Gerstenmaier poukázal, je zameranie na mesačnú misiu, ktorá by mohla slúžiť ako základ pre budúce skúmanie širšieho vesmíru a zároveň aj povrchu nášho Mesiaca.

Finančné ťažkosti agentúry NASA by na druhej strane mohli pomôcť vyriešiť súkromní investori, pretože viacero veľkých spoločností pracuje, alebo má záujem spolupracovať, na misiách, ktoré by viedli až na Mars. Vedúcou osobnosťou je samozrejme Elon Musk, ktorý by mal verejnosti poskytnúť bližšie informácie o svojej SpaceX misii na Mars už v nasledujúcich mesiacoch, ale netreba zabúdať ani na Boeing či Blue Origin. Spoločnými silami by sa preto misia na Mars mohla podariť, pretože len spoločnosť SpaceX si stanovila, že už v roku 2018 by chcela vyslať misiu na červenú planétu bez posádky a v roku 2025 aj s ľuďmi na palube. Významným faktorom bude aj politická atmosféra v Spojených štátoch amerických, keďže NASA predsa len spolieha na financovanie od štátu.