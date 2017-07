5 najnávykovejších látok na našej planéte. Nechýba medzi nimi ani alkohol, aj keď dominujú tie najtvrdšie drogy

Odmerať návykovosť látky nie je jednoduchá záležitosť. Neexistuje žiadna zaužívaná všeobecná stupnica, ktorá by sa dala použit na akúkoľvek látku, ale odborníkom a vedcom sa už podarilo vytvoriť rebríček piatich najnávykovejších látok na svete. Do úvahy pri udeľovaní bodov na ich vlastnej stupnici zobrali tri faktory: pôžitok, psychologickú závislosť a fyzickú závislosť. Pri pôžitku sa zrejme netreba pristavovať, avšak psychologickou závislosťou mysleli túžbu dostať látku späť do tela, zatiaľ čo fyzická závislosť sa zameriavala na symptómy ako bolesť hlavy. Svoju stupnicu potom vytvorili veľmi jednoduchú, pretože má iba 3 stupne, a následne sa pustili do analyzovania piatich látok, ktoré si ľudia notoricky spájajú so závislosťou a návykovosťou.

Heroín 3/3

Heroín sa v našom mozgu premieňa na morfín. Následne sa zachytáva na bunkách, ktoré ovplyvňujú to, ako vnímame bolesť, čím v nás vytvára pocit eufórie. Príliš veľké množstvo heroínu v organizme však spôsobí predávkovanie a smrť, pretože jeho účinky spomaľujú proces dýchania a v najhoršom prípade ho môžu až zastaviť.

Kokaín 2,4/3

Okamžitý účinok kokaínu je úzko spätý s dopamínom, ktorý pod jeho vplyvom zaplaví náš mozog. Kokaín potom začne silno pôsobiť na niekoľko mozgových centier, najmä na tie zodpovedné za pamäť, a vytvára v človeku dokonalý pocit pôžitku.

Nikotín 2,2/3



Nikotín najčastejšie nájdeš v cigaretách, teda konkrétne v tabaku, a jeho najzaujímavejšou vlastnosťou je fakt, že jeho pôsobenie dosahuje najvyššiu mieru účinnosti v priebehu 10 sekúnd. Príjemné pocity po nikotíne potom z tela rýchlo vyprchajú, čo zrejme stojí za tým, že fajčiari potrebujú jeho neustály prísun, ak si naňho už raz zvykli.

Barbituráty 2/3



Barbituráty sú látky, ktoré by si aj dnes našiel v niektorých špecifických druhoch liekov. Pacienti ich užívajú napríklad pri úzkosti či nespavosti, pretože barbituráty pozastavujú spojenia medzi viacerými časťami mozgu a spôsobujú ich dočasnú nečinnosť. Ak pacient užíva barbituráty v menších dávkach, vedia byť prospešné a spôsobiť aj pocit eufórie, ale ak to s nimi človek preženie, odrazu môže prestať dýchať a zomrieť.

Alkohol 1,9/3



Alkohol ovplyvňuje neurotransmitery v našom mozgu, čiže látky prenášajúce impulz z jedného nervového zakončenia na druhé, a tak v našom organizme spomaľujú dýchanie, myslenie či tep srdca. Zároveň v našich telách vyvoláva pocity pôžitku a spokojnosti, čo vysvetľuje, prečo je medzi ľuďmi obľúbený, aj keď patrí medzi najnávykovejšie látky.