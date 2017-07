Hodor z Game of Thrones si zahral v perfektnej reklame na KFC. Nemusel síce držať dvere, ale aj tak sa mu podarilo slová skomoliť

Ešte aj dnes množstvo fanúšikov seriálu Game of Thrones ťažko prežíva spomienky na scénu, pri ktorej sa snáď každému z nás urobili zimomriavky. Hodor držal dvere tak silno a dlho, až skomolil slová „hold the door“ na jeho vlastné meno Hodor, čo v najnovšej reklame perfektne využila spoločnosť KFC. Sieť prevádzok s rýchlym občerstvením si zavolala herca Kristiana Nairna, ktorý stvárňoval Hodora v seriáli, a postavili ho za pokladňu, aby sa vysporiadal s hordami hladných zákazníkov, ktorí sa práve prišli naobedovať.

Každý z nich na Hodora kričal, že si chce objednať „chicken with fries“, čiže kuracie mäso s hranolkami, ale Hodor toľký tlak nedokázal vydržať a všetko zase skomolil, takže z kuracieho mäsa s hranolkami sa onedlho stalo „chicken with rice“, v preklade kuracie mäso s ryžou. Vtip spočíval v tom, že KFC najnovšie začalo predávať jeden zo svojich boxov aj s ryžou ako prílohou namiesto hranoliek a my si skutočne nedokážeme predstaviť lepší spôsob, ako to spropagovať.