Kokosový olej na opaľovanie nepoužívajte, jeho ochranný účinok je mizerný

Približne pred mesiacom som vám v obšírnejšom článku čo-to povedal o opaľovaní a o opaľovacích krémoch. Mnohí z vás mi písali, že sa im páčil, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ako to už býva, čím čítanejší článok, tým bohatšia diskusia okolo neho, a inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Na Facebooku sa objavila krátka úvaha o tom, že opaľovacie krémy ako istá forma chemikálie nie sú vhodné a je oveľa prínosnejšie namiesto nich používať prírodné oleje, konkrétne kokosový. Tento názor sa u niektorých z vás, našťastie, stretol okrem súhlasu aj s istou dávkou nepochopenia, čo za seba osobne môžem len privítať - mnohí veria tomu, že nahradiť opaľovací krém olejom je oveľa zdravšie riešenie s rovnakým, prípadne lepším výsledkom. Bohužiaľ, nie je tomu tak a nakoľko som si uvedomil, že tento názor má veľké množstvo ľudí, v nasledujúcich riadkoch si celú problematiku bližšie rozoberieme. Verím, že mnohým z vás obohatím doterajšie znalosti.

Ako som už minule spomínal, UV žiarenie predstavuje len veľmi malú časť toho, čo nám zo slnka dopadne na Zem. Bohužiaľ, vďaka mnohým médiám, ktoré idú viac po senzácii ako po faktoch, je UV vykreslené ako niečo veľmi zlé, pred čím sa za každých okolností musíme chrániť, pretože nám inak hrozí extrémne nebezpečenstvo. Netvrdím, že istým spôsobom nemajú pravdu, no zabúdajú zároveň dodať, že tak ako aj pri iných veciach, aj tu platí, že pokiaľ sa mu vystavujeme s mierou a dodržiavame jednoduché pravidlá, máme z neho predovšetkým osoh, najmä z hľadiska jeho vplyvu na tvorbu vitamínu D. Akékoľvek zmienky o rakovine kože sú na mieste vtedy, pokiaľ je ochrana pokožky, a to zvlášť v poludňajších hodinách, mizerná a spôsob opaľovania maximálne nezodpovedný. Našťastie, takých ľudí je každým rokom menej, no bohužiaľ, spáleným chrbtom, olupovanej kože a melanómu sa zrejme ešte na nejaký čas úplne nezbavíme.

Je leto, čas dovoleniek. Mnohí z nás vyrážajú do zahraničia k moru, iní si vystačia s prírodnými či umelými kúpaliskami, kde sa okrem radovánok vo vode oddajú aj slneniu. Zodpovednejšia väčšina si do batožiny nezabudne pribaliť opaľovací krém s dostatočne silným ochranným faktorom (OF). Zopakujme si, že hodnota OF nás informuje o tom, koľkokrát dlhšie môže byť pokožka po aplikácii príslušného ochranného faktoru vystavená slnečnému žiareniu bez vzniku začervenania v porovnaní bez jeho aplikácie. Ak napríklad dochádza u človeka ku začervenaniu po 10 minútach, tak ochranný prípravok so SPF 30 odďaľuje začervenanie o 300 minút (30 x 10 minút). Odborníci odporúčajú obnovovať vrstvu krému každé 2 hodiny a po každom kúpaní. Ani vysoký OF nám sám o sebe potrebnú ochranu nezaručí, čo je dané hlavne nesprávnym používaním a nedostatočným množstvom krému. A tu sa dostávame ku hlavnému kameňu úrazu. Veľa ľudí je totiž presvedčených o tom, že kokosový olej splní všetko, čo očakávame aj od bežne dostupných opaľovacích krémov, a to bez toho, aby sme si museli do kože vtierať chemikálie. Poďme si preto zodpovedať niekoľko jednoduchých otázok:

Obsahuje kokosový olej dostatočne silný ochranný faktor?

Celkom určite nie. Kokosový olej totiž neobsahuje žiaden účinný ochranný faktor proti UV žiareniu v porovnaní s komerčnými prípravkami - presnejšie, jeho hodnota dosahuje veľmi nízke číslo 7, čo nestačí ani zďaleka k bežným štandardom, ktoré sa pohybujú na úrovni tridsiatky. V konečnom dôsledku to znamená, že keď sa budete opaľovať bez toho, aby ste si na seba čokoľvek natreli, dosiahnete úplne rovnaký efekt. Tak ako v prípade liekov, aj návody na správne používanie opaľovacích krémov sú pravidelne aktualizované vo forme tzv. guidelinov, ktoré vytvárajú vždy odborníci z oblasti danej problematiky na základe dlhoročných štúdií. Ako iste tušíte, o vynikajúcich účinkoch kokosového oleja v nich nikdy nebola ani len zmienka.

Ochráni nás kokosový olej pred širokým spektrom UV žiarenia?

Nie. Z fyzikálneho hľadiska môžeme UV žiarenie rozdeliť podľa vlnovej dĺžky na UV-C (200-280 nm), UV-B (280-320 nm) a UV-A (320-400 nm), pričom prvé menované k nám na zemský povrch nedopadá, ale je včas pohlcované stratosférou. V predchádzajúcom článku o opaľovaní sme si hovorili o tom, že moderné opaľovacie krémy dokážu ochrániť pred účinkami ako UV-B, tak aj UV-A žiarenia, čo v minulosti v prípade UV-A nebol vždy štandard a zmenilo sa to až po úprave európskej právnej legislatívy, kedy sa na pohlcovanie UV-A spektra začal klásť u výrobcov krémov väčší dôraz. Kým bežne dostupné prípravky pohltia/odrazia žiarenie v celom rozsahu 280-400 nm, kokosový olej toto dokáže iba s vlnovou dĺžkou 311 nm, čo je extrémne slabý a absolútne nedostačujúci výkon.

Sú ochranné účinky kokosového oleja podložené vedeckými štúdiami a prísne štandardizované?

Nie sú. Keby to tak bolo, mnohí výrobcovia skrachujú, pretože alternatívna zdravotná vlna nevynechala ani túto oblasť a nezmyslov, resp. konfabulácií od pseudodermatológov vyprodukovala obrovské kvantum (ukážky, napríklad tu alebo tu). Skvelú a prehľadnú infografiku v angličtine, ktorá formou ilustrácií vysvetľuje, ako prebieha uvedenie opaľovacieho krému na trh, nájdete na tomto odkaze. V krátkosti a veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že sa v princípe bezpečnosti a testovanie významne nelíši od procesu uvedenia bežného lieku na trh.

Sú opaľovacie krémy toxické?

Podľa toho, z akého uhlu pohľadu si na túto otázku zodpovieme. Samozrejme, opaľovacie krémy sú dobre namiešanou zmesou chemikálií, ktorá má za úlohu chrániť našu kožu. A tak ako aj v prípade iných prípravkov vo farmaceutickom, prípadne kozmetickom priemysle, aj v krémoch môžeme nájsť látky, ktoré nemusia u každého vyvolať želaný efekt. Spomeňme napríklad oxybenzón či kyselinu paraaminobenzoovú, ktoré môžu u niekoho vyvolať kontaktnú dermatitídu či iný typ alergickej reakcie na koži. Podobných látok by sme samozrejme mohli nájsť viac, ale alergie a nežiaduce účinky majú aj lieky, a predsa ich užívame. V tomto prípade by mal zavážiť zdravý sedliacky rozum a porovnanie, či máme z opaľovacích krémov prevažne úžitok, alebo nie. Dovolím si z tohto miesta vyjadriť názor, že negatívne dôsledky ich používania sú oveľa menšie než v prípade, keď sa pred slnkom dostatočne nechránime.

Je kokosový olej aspoň na niečo dobrý?

Samozrejme, je. Môžete ho použiť ako náhradu za iné rastlinné oleje v kuchyni, prípadne si ho naniesť na pokožku vďaka výbornému hydratačnému a zjemňujúcemu účinku. Dokonca aj tí zlí výrobcovia chemických bômb opaľovacích krémov používajú kokosový olej ako doplnkovú súčasť svojich prípravkov.

Slovo na záver? Rozumiem tomu, že niektorí z vás cítite potrebu žiť zdravo, eko, raw a bio, no pokiaľ ste hodiny biológie v škole úplne neprespali, nevymývate si mozgy článkami z pochybných stránok a zapájate aspoň občas sedliacky rozum, musíte sami uznať, že boj proti modernej medicíne je absolútny nezmysel. Samozrejme, farmaceutické spoločnosti, kozmetické firmy, zdravotné poisťovne a nemocnice neposkytujú svoje znalosti, schopnosti a služby zadarmo a premenili ich na spôsob zarábania peňazí, no pokiaľ beriete investíciu do seba a svojho zdravia ako správnu vec, v konečnom dôsledku vám to až tak žily trhať nemôže. Prajem vám krásnu letnú dovolenku bez spálenej a olúpanej kože.

