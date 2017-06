Slečnu vyhodili z bazéna kvôli plavkám, ktoré mala na sebe. Ľudia ich považovali za nevhodné a nechceli, aby sa v nich pohybovala okolo detí

Mladá Tori Jenkins žije so svojím snúbencom v apartmánovom komplexe Smoky Crossing Apartments v americkom štáte Tennessee a v rámci neho majú možnosť využívať aj služby bazéna. Pred pár dňami sa preto zaľúbenci vybrali zaplávať si v bazéne, ale zábava sa rýchlo skončila, keď Tori z bazéna vyhodili kvôli tomu, čo mala na sebe. Problémom boli jej plavky, ktoré podľa prítomných odhaľovali viac ako zakrývali, ale aj napriek vyhadzovu z bazéna Tori zachovala chladnú hlavu a zašla do kancelárie za konzultantkou pre nájomcov, ktorá sa jej snažila vysvetliť, že jej plavky nezakrývajú celý zadok, a preto by sa nemala pohybovať okolo detí a najmä mladých chlapcov. Vraj jej mala povedať, že v apartmánovom komplexe žijú mnohí mladší chlapci, ktorých by mohli jej plavky vzrušovať, čo nechcú dopustiť, a tak ju radšej požiadali o to, aby priestory bazéna opustila.

Tori so svojím snúbencom síce oponovali, že jej plavky nie sú nijak zvláštne a ona sa predsa nebude musieť prispôsobovať tomu, aby dávala pozor na sexuálne chúťky tínedžerov, keď si len chce zaplávať. Obaja to pochopili tak, že samotná Tori je jednoducho menej doležitá ako sexuálne predstavy chlapcov a mužov, a tak ju chceli prinútiť zabaliť sa do osušky, ktorá na jej tele mala zostať po celý čas počas toho, keď sa bude pohybovať okolo bazéna. Spoločnosť vlastniaca celý komplex sa už stihla vyjadriť tak, že Tori nikdy nepožiadali, aby odišla z bazéna, ale chceli od nej len to, aby na sebe mala osušku, pretože viacero ľudí sa sťažovalo na jej plavky a dodala aj to, že Tori so snúbencom si ako členov ich komunity vážia a odmietajú sexuálne obťažovanie v akejkoľvek forme.