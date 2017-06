Prosbu o úpravu fotky vždy pochopí po svojom. Na Jamesových výtvoroch sa zabáva celý internet

Určite máš aj ty vo svojom telefóne či fotoaparáte obrázok, ktorý je takmer dokonalý, nebyť nejakej zákernej maličkosti. Či už je to ruka okoloidúceho alebo nejaký neželaný predmet na ulici, fotografiu to jednoducho kazí. Čokoľvek potrebuješ, expert na photoshop James Fridman ti môže rozhodne pomôcť. Keď sa pozrieš na jeho výtvory, bude ti jasné, že neexistuje nič, čo by ho zastavilo. Má to však háčik. James sa totiž vždy pokúša nájsť v inštrukciách a zadaniach nejakú medzeru či nepresnosť, pomocou ktorej by mohol celé dielo spraviť omnoho zábavnejším. Inými slovami, ak mu pošleš svoju fotku, James ju upraví presne podľa inštrukcií, no vôbec nie podľa tvojich predstáv. James Fridman sa na internete teší nesmiernej obľube a inak tomu nie je ani u nás, čiže ak ťa pobavila jeho tvorba, viac sa nej môžeš nabažiť tu či tu alebo aj na jeho Twitteri.

Zobraziť galériu 11