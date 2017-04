Ako vyzerá Slovensko a ako celá planéta v noci? Najnovšie mapy z NASA sú tým najpresnejším, čo kedy zachytili

Experti z NASA sa rozhodli ešte vylepšiť svoj úžasný projekt s názvom Worldview. V ňom si dokážeš zobraziť planétu tak, ako sám chceš. Prostredníctvom šikovných vrstiev si môžeš pozrieť napríklad bežný satelitný pohľad, no i vetry, požiare, zemetrasenia, prírodné katastrofy, skrátka všetko, čo sa dá z vesmíru vypozorovať. Najnovším prírastkom sú premakané nočné mapy planéty, najkvalitnejšie, aké existujú. Zem si tak môžeš zobraziť celú v noci a pokochať sa ľudskými dielami, no i zamyslieť sa nad napríklad totálne tmavou Severnou Kóreou. Vytvoriť celú mapu trvalo až rok, keďže treba prihliadať na obrovské množstvo podmienok, problémy dokážu narobiť napríklad fázy mesiaca, sneh, slnečný vietor a polárna žiara. Nočný pohľad na planétu je však teraz dostupný každému a na tomto odkaze si ju môžeš pozrieť aj ty. My sme zatiaľ pre teba vybrali niekoľko zaujímavých lokalít na Zemi, medzi nimi je, pochopiteľne, aj Slovensko.

