Mačka pod vplyvom marihuany či výkal roznesený po celej izbe. Internet sa podelil o katastrofické scenáre, keď nechali zvieratá samé doma

Väčšina ľudí miluje prekvapenia, nie však také, ktoré nie sú príjemné. So zlými prekvapeniami, o ktoré sa majiteľom postarali domáci miláčikovia, sa podelili užívatelia portálu BoredPanda. Na internet totiž zavesili obrázky zobrazujúce stav, v akom našli svoje príbytky po tom, čo v nich nechali svojich chlpatých kamarátov niekoľko hodín samých. Samozrejme, nejaké tie vankúše boli potrhané, no v niektorých prípadoch to zašlo omnoho ďalej a zistíš, že pes si napríklad dokáže otvoriť chladničku alebo že marihuana veľmi spoľahlivo pôsobí, aj keď ju požije mačka. Niektoré zvieratá sa však aspoň tvária previnilo, iné sú zasa na nimi vytvorenú katastrofu veľmi hrdé, čomu pritakáva aj výraz, s akým sú zachytené na fotkách. Stala sa aj tebe už nejaká zvieracia kataklizma? Rozhodne sa o ňu poďel v komentároch!

