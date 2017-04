Kapitánovi Sajfovi ide karta. Jeho vlogy aj priebeh stávky so šéfom Samsungu sleduje celé Slovensko

Matej „Sajfa“ Cifra je známy najmä ako moderátor, ktorý nemá problém robiť si žarty nielen z druhých, ale aj zo seba. Za ostatný rok sa jeho aktivita rozšírila aj o daily vlog, s ktorým začína mať stále väčší úspech. Preto sme sa ho opýtali, v čom je to kúzlo jeho videí a čo by poradil začínajúcim YouTuberom.

Sajfa, na YouTube si dva roky a daily vlog robíš ani nie pol roka. Za ten čas sa však počet tvojich odberateľov zdvojnásobil. V čom vidíš jeho úspech?

Asi je to o netradičnosti vecí, ktoré zažívam, ale aj o prostredí, v ktorom sa denne pohybujem. Veľa mladých, alebo aspoň v mojom veku, možno v minulosti snívalo byť moderátorom. A aj takýmto spôsobom im ukazujem život moderátora. Dobre to však vystihol GoGo, ktorý mi v jednom z vlogov povedal, že ľuďom ukazujem to, čo normálne človek nevidí. Že ich beriem napríklad do zákulisia, ukazujem celebrity z tej druhej strany.

Myslíš si, že ak by si nerobil moderátora, ale napríklad inštalatéra, že by si taký úspech nedosiahol?

O tom to nie je. Podľa mňa je okolo nás množstvo zaujímavých vecí, ktoré stačí správne podať. Veď nemôžeme byť všetci moderátori, herci, celebrity. Stačí sa pozrieť napríklad na GoGa a to čo dosiahol na internete. V podstate ho nikto nepoznal a prepracoval sa na úplnú špičku slovenského YouTubu. Základom je najmä chuť to robiť a mať obrovské nadšenie.

Na tvojom kanáli sa pred vyše mesiacom objavila nová rubrika Stávka s prezidentom. Ide o nejaký nový druh vlogov?

Ani nie. Skôr ide o takú spontánnu akciu. Bol som Samsungom pozvaný na výstavu ich produktov a zapáčil sa mi najnovší televízor QLED TV. Paradoxne, dva mesiace predtým som si ich televízor, ale minuloročný model, kúpil. Pri pohľade na QLED TV, ktorý má fakt perfektné farby, jas a celkovo výbavu, mi napadla myšlienka, vymeniť náš starý televízor, ktorý máme v Level Lama. Keďže na výstave bol aj ich najvyšší šéf, uzavrel som s ním stávku, že keď presvedčím tri celebrity, aby si ju kúpili, jeden mi poskytnú do štúdia. Asi si poviete, no jasné, chalanisko dostane novú telku a „starú“ dá do štúdiu. Ale nie. Chcem sa o ňu podeliť aj s ostatnými, aby zažili tie najúžasnejšie farby, aké kedy videli.

Nebolo by jednoduchšie si ju kúpiť?

Určite bolo, ale takto je to zaujímavejšie nielen pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí ma sledujú. Prehovárať totiž niekoho na kúpu televízora, ktorý ani nevidel, je fakt náročné. Trošku mi však pomohli, lebo pár televízorov už bolo vystavených. Tak som zlomil napríklad Lukáša Kimličku. Ten bol zo zobrazenia farieb, jasu, uhlov, z ktorých sa dá sledovať a taktiež bezrámového dizajnu nadšený. S GoGom to bolo jednoduchšie. Ten chcel kúpiť hneď tri.

Ako bude ďalej pokračovať tvoja tvorba vlogov?

Určite pôjde správnym smerom. (smiech) Život nám každý deň prinesie niečo nové a o tom by to malo byť. Takže žiadne plány. Ak to už ľudí nebude baviť, nebudem ich robiť za každú cenu.

Ak si chcete pozrieť televízory, na ktorých kúpu prehovára Sajfa celebrity, navštívte túto stránku.