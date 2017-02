Kam vziať v Bratislave polovičku na valentínsku večeru? Prinášame ti 5 tipov

Už o niekoľko hodín tu máme sviatok zamilovaných, Valentín. Niektorými zavrhovaný, niektorými podporovaný. Ženy očakávajú sladkosti, srdiečka, romantiku a chlapi? Tí si to odkrútia kvetinkou, respektíve nejakým darčekom a očakávajú inú zábavu. Jedným z obľúbených možností na trávenie tohto zaľúbeného večera je vziať polovičku na romantickú večeru. Aké máme možnosti v Bratislave? Vybrali sme pre teba pár podnikov, ktoré si tento rok pripravili špeciálne Valentínske menu. Chlapi, to, či do dezertu pribalíte prsteň, necháme na vás.

1. Fou Zoo

facebook

Začneme asi najväčšou peckou v meste. Alebo v republike. Miesto, ktoré miluje každý gastro nadšenec, miesto, kde viete, že vaša večera bude vždy v top kvalite. Takže ak vaše kroky nasmerujete do Petržalky, pretože ste sa rozhodli, že tento rok chcete osláviť Valentína vo veľkom štýle, určite si nezabudnite spraviť rezervačku. Je tu pre vás pripravená skvelá večera, nejaké tie prekvapenia, no vieme, že ako dezert si Fou Zoo pripravilo pochúťku z cukrovej vaty, malinovej omáčky a zmrzliny z lupeňov ruží. Odporúčame!

2. Kontajner Riviéra

facebook

Tento Kontajner nie je len tak obyčajným kontajnerom. Nachádza sa tu príjemný podnik s príjemným personálom a fajnovým jedlom. Aj oni si pre teba na sviatok zamilovaných pripravili špeci menu, kde si na svoje prídu dámy, ale aj páni a čo je dôležité, nemusíte tam nechať majland. Takže páni, ak máte pripravený pre svoju polovičku nejaký krásny darček, ale chcete ju vziať aj na romantiku, po ktorej túži každá žena, máme pre vás ideálne miesto.

3. Farrier's Steak House

facebook

Ak si dokážete odpustiť pohár vína či piva, máte auto a chuť vypadnúť z hlavného mesta, určite zamierte v utorok večer do Šamorína. Ultra moderný komplex, v ktorom sa nachádza aj táto reštaurácia, vám zaručí skvelé romantické rande s fajnovým jedlom, príjemnou atmosférou a pridanou hodnotou, ktorú ocenia aj gastro maniaci. Čiže sadaj do auta, vyzdvihni frajerku a spravte si večerný výlet za romantikou a skvelým jedlom.

4. Brasserie Anjou

web

Pestré a rozmanité menu si pre vás pripravila aj francúzska reštaurácia ležiaca v obchodnom centre Eurovea. Takže k romantike pri večeri máte aj bonus - výhľad na nočný Dunaj. Valentínske menu podávajú od 18-tej hodiny a určite odporúčame rezerváciu. Celé ich menu vás vyjde 39 € na osobu vrátane valentínskeho prekvapenia. Preto dúfajme v pekné utorkové večerné počasie a ak sa rozhodnete pre nasledujúcu voľbu, po večeri sa môžete vybrať na romantickú prechádzku popri Dunaji a užiť si skvelý večer.

5. Lemon Tree & Sky Bar

facebook

Nemáte chuť sadať do auta a hľadať nejaký podnik? Radi si po večeri dáte kvalitný drink? Lepšie miesto ako toto neexistuje. Nachádza sa priamo v centre a po skvelej večeri si viete dopriať božský drink so skvelým a dychvyrážajúcim výhľadom priamo na Bratislavský hrad. To je ale romantika!

Určite existuje ešte neskutočne veľa miest, kam viete ísť na Valentína za romantikou a dobrým jedlom, no tieto sú zaručené. Takže dlho neotáľaj, zdvíhaj telefón a rezervuj stôl, nech je tvoja polovička na teba hrdá, aký si romantik.

Tento článok vznikol v spolupáci s blogom Zuzankovo.