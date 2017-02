Tip na levný výlet do zahraničí: Prozkoumej tajemné benátské uličky nebo strašidelnou kryptu, kde si svítíš jenom svíčkou

V době low-cost letenek není žádný větší problém navštívit téměř jakékoli větší evropské město. Jedním ze skvělých míst, kam vyrazit, jsou Benátky.

Zpáteční letenka pro jednoho stojí zhruba 1 500 Kč a je lepší ji koupit přes easyJet, protože ten létá na bližší letiště Marco Polo, např. na rozdíl od WizzAiru. Z Marco Pola se můžeš dostat do Benátek draze lodí, levněji pak autobusem ATVO – zpáteční lístek stojí 15 euro. Na ostrov tě doveze za čtvrt hodiny.

Benátky jsou poměrně malý ostrov, tím pádem mají výhodu, že na nich nemusíš využívat taxi ani MHD. Všechno je kousek. Navíc auta tu skoro nejezdí a jízda na lodi je drahá. Obzvlášť oblíbené turistické gondoly vyjdou na 80 euro, ale většinou kolem 100 €. Na půlhodiny. S gondoláky moc nejde smlouvat. Jejich dopravní prostředek je totiž hodně drahý. Cena jedné gondoly je prý 50 tisíc euro.

Ubytování je výhodné vyřešit přes Airbnb. Ceny hotelů jsou přes sezónu dost často jiné a např. během karnevalu bývají klidně 4x vyšší. Mimořádně praktické je stáhnout nějaké offline mapy do mobilu. Ani s těmi ale někdy nemusí být vyhráno. Klidně se ti může stát, že hledáš konkrétní ulici, a když ji najdeš, zjistíš, že se jmenuje sice stejně, ale má jiné číslování. A ta správná je na druhé straně ostrova. Holt není Calle Magazzen jako Calle Magazzen.

Nejzábavnější věci na Benátkách je právě ta dezorientace. Z hlavní ulice odbočíš do menší uličky, z ní ještě do menší a z ní do úplně jiné a najednou je člověk dokonale ztracen. Tímto ztrácením lze objevit ty opravdové Benátky s nepředraženou pizzou a levným spritzem (který se tu obvykle podává s olivou). Vyhýbej se restauracím s „tourist menu“, s pouličními lákači a anglickými názvy obecně. Kromě drahých jídel nejsou některé ani moc dobré a už vůbec v nich nezažiješ nic moc italského.

Mezi další turistické pasti benátských uliček patří přátelští prodejci růží. Tihle chlápci vyhledávají páry a ženě narvou do ruky jednu růži s pocitem, že je zdarma. Potom veškerá přátelskost opadne. Od muže si vyžádají schválně přemrštěnou částku a květinu nechtějí zpátky, dokud nezaplatí. Spoléhají na psychický nátlak a pocit, že partner nebude chtít být před svojí přítelkyní za lakomce a růži jí koupí. Tímto pocitem se nenech zlákat, dělají to takhle záměrně a ani to není legální. Nenavazuj s nimi jakýkoli kontakt a jdi prostě dál.

Kdo však vyžaduje kontakt, je elegantně oblečený pán v pokročilém věku. V ruce má mapu a žádá turisty (tj. lidi s foťákem a batohem mluvící cizím jazykem) o pomoc. Povídá příběh o tom, že je z Německa a jak má všechny kufry pryč včetně peněz a chce nějaké eura na autobus. Během toho se vyptává, odkud pocházíš a odkud pochází on – tím upevní důvěru. Naslibuje za to, že peníze pošle druhý den na účet a pošle triko Hard Rock Cafe z jeho města. Další věc, které nevěř. Nejsi jediný, na koho to zkusil a nedělá to první den. A ne zrovna proto, že by nenasbíral peníze.

Pokud chceš poznat opravdu neturistické Benátky, je to těžké. V centru ostrova bydlí jen velmi málo místních a jediné, co ti zbývá je přijet mimo sezónu přes všední den a projít si okrajové oblasti. Turisté budou všude, ale bude jich o dost méně a tobě tak zbývá větší prostor sledovat běžný život Benátčanů.

V Benátkách je přes 120 různých kostelů a kaplí. Většinou na ně narazíš při náhodném potulování se po uličkách. Klidně do nich vejdi, v každé to vypadá jinak a je to zdarma. Zkus jich takhle najít co nejvíce. Za vidění stojí Basilica dei Frari, Santo Stefano nebo Madonna dell’Orto.

Kromě toho je k vidění i docela velké množství graffiti. Aby taky ne, všechny ty slepé uličky k tomu přímo svádí. Street art se na tomto místě nemusí zamlouvat každému – posprejované zdi kostela z dvanáctého století můžou být silnou kávou, ale daleko lepší je se jimi prostě jen nechat fascinovat.

Ve srovnání se střední Evropou najdeš v benátských supermarketech něco málo odlišného sortimentu. Ovoce i zelenina je tu podstatně chutnější a šťavnatější, ceny srovnatelné. Za zkoušku stojí ochutnat olivy, pesto, těstoviny. Pivo tu moc dobré nemají, ale za to takové Prosecco rozhodně stojí za to. Nakupovat můžeš i na trzích, a pokud máš štěstí, natrefíš na stánek pro místní, který má lepší ceny.

Mezi místa, která musíš na ostrově vidět, patří Piazza San Marco – největší náměstí Benátek. Vidět můžeš obrovskou baziliku sv. Marka, velké množství turistů a hordy holubů, které ani nezkoušej krmit – hrozí za to pokuta 500 euro. Také je tu zakázáno jíst (kromě restaurací, samozřejmě). Do baziliky je vstup zdarma, platí se až za vstup na vyhlídku. Ta ale za moc nestojí, takže spíš navštiv protější Zvonici svatého Marka.

Mezi další lokace, které stojí za to vidět, patří San Simeone Piccolo. Je to poměrně hojně navštěvovaný kostel, ale jeho strašidelnou kryptu moc lidí nezná. Obsahuje hroby farníků, jejichž identitu se nepodařilo dochovat. Toto podzemí mají pro veřejnost otevřeno teprve rok. Za dvě eura dostaneš svíčku a můžeš sestoupit do neosvětlených prostor, ze kterých běhá mráz po zádech.

Některé rohy benátských uliček mají speciální výplně. Údajně se jednalo o opatření proti gaunerům, kteří by tam v noci na temných místech mohli na někoho zaútočit. Teď se to dělá proto, aby tam lidi nemohli močit.

Před odjezdem si nezapomeň nastudovat pár italských slov, především buongiorno (dobrý den), arrivederci (nashledanou), grazie (děkuji). Italové mají občas problém s angličtinou, resp. se jim mluvit anglicky nechce. Hodně se s tím dá setkat v supermarketech. Když uvidí snahu, je to lepší, budou si pak chtít povídat a např. ti velmi rádi poradí, kde si v okolí dát dobrou pizzu.