Rekordný dolet papierového lietadla je 69 metrov. Takto si ho môžete poskladať aj vy

Vedeli ste, že Guinnessova kniha rekordov obsahuje okrem iného aj údaj o najdlhšom dolete papierového lietadielka na svete? Iste si nostalgicky spomínate na školské časy, kedy sme si vyrábali tie najbizarnejšie lietadlá, ktoré väčšinou nedoleteli ani na druhý koniec triedy a zapichli to nosom priamo na dlážku. Po dvoch či troch nárazoch sa špic lietadielka natoľko otupil, že bolo viac nepoužiteľné, avšak stačí mať ten správny recept a môžete si kdekoľvek a kedykoľvek vyskúšať, aké je to hodiť si tým najrýchlejším, respektíve najdlhšie letiacim kusom papiera na svete. A to s akoukoľvek dostupnou A4-kou.

"Pokiaľ dokážete pokrčiť papier a hodiť ho ďalej ako doletí vaše lietadlo, je to chyba," tvrdí John Collins, drižteľ svetového rekordu 69,14 metrov z roku 2012. Konštruktér až 75 rôznych modelov nedávno zavítal na Harvardovu univerzitu a tamojším študentov ukázal a vysvetlil základné princípy "ohýbania A4 papiera". Treba dbať na mnoho faktorov a Collins poznamenal, že i na prvý pohľad nepatrná zmena môže docieliť posun ťažiska, čo zaistí ochranu voči okamžitému pádu kolmo nadol. Pomalým preklikaním prehľadného postupu nižšie si ľahko vytvoríte rekordné lietadlo priamo doma, avšak ako sám autor dodal, do istej miery závisí aj od použitého papiera. Rekordman momentálne pracuje na výrobe ďalších prototypov a pokiaľ vás toto dostupné letectvo zaujíma aspoň sčasti tak ako jeho, môžete ho podporiť kúpou knihy v podobe zbierky rôznych modelov a návodov na skladanie. Mimochodom, pokiaľ sa vám podarí prekonať Collinsov rekord, čaká vás odmena v hodnote 935 €.