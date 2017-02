Slováci vymysleli geniálny bicykel. Zložíš ho do batohu a vyzerá ako z budúcnosti

Keď tím z Topoľčian predstavil svoj nápad verejnosti, získal si obrovskú pozornosť. Bicykel štandardnej veľkosti, ktorý vďaka zložiteľnému rámu a zložiteľným kolesám strčíš aj do batohu, pod posteľ, do skrine či kdekoľvek inde. Nápad sa v zahraničí pozdával až natoľko, že si ho všimla prestížna skupina investorov z BackerClubu a následná publicita pomohla projektu vyzbierať prvé tisíce dolárov.

Všetko vyzeralo ako z rozprávky, o niekoľko dní tím oznámil, že našiel majoritného investora, ktorý pokryje veľkú časť nákladov na výrobu a všetky vyzbierané prostriedky z Indiegogo budú použité len na vývoj prototypu. A o ďalšie dva mesiace prišli skvelé správy - peňazí je dostatok, ideme do toho, v januári máte bicykle ZED'O doma. Desiatky ľudí ľudí neváhali zaplatiť stovku až tisíce dolárov so želaním, aby sa na ultraľahkom bicykli z ľahkého hliníka a karbónových vlákien povozilo. Dvaja investori dokonca zaplatili 6000 dolárov za 10 kusov, pretože v nich videli dobrý predajný potenciál. No odvtedy je ticho.

Prečo sa okolo projektu, ktorý patrí medzi tie najnádejnejšie technologické projekty na Slovensku vôbec, toľko mlčí? Nuž, neprekvapivo ide o peniaze. Pre projekt ZED'O prišli v krátkom časovom období dve nepríjemné rany. Najskôr sa ukázalo, že 12-tisíc dolárov z vyzbieranej čiastky vlastne neexistuje a o tieto peniaze bol vývoj ukrátený, aby o niekoľko týždňov neskôr tím oznámil, že investor, ktorý sa mal podielať na výrobe, odstúpil od dohody.

V ZED'O momentálne chalani hľadajú investora, ktorý pomôže nádejný bicykel vyrobiť. Ak sa to nepodarí, každý kupujúci dostane svoje peniaze späť a skvelá myšlienka zostane napokon len na papieri. A to by bola obrovská škoda. Ak predsa ZED'O uzrie svetlo sveta a budeš mať chuť si na tomto futuristickom koncepte zajazdiť, predpokladaná cena bicykla síce nebola výrobcom deklarovaná, podľa našich predpokladov to však bude niekde okolo 1000 eur.