V Južnej Kórei pracujú na vlaku, ktorý bude schopný cestovať rýchlosťou zvuku. Kórejčania sa chystajú predčiť aj Hyperloop

Na verejnosť sa len pred týždňom dostali informácie o tom, že Hyperloop podpísal zmluvu s českým Brnom, ktoré sa má stať ďalšou zastávkou na jeho trase po Európe a zdá sa, že toto oznámenie zabralo. Juhokórejčania si totiž povedali, že sa nenechajú zahanbiť Elonom Muskom či jeho ďalšími konkurentmi a pustili sa do vývoja vlastného vlaku so senzačnými vlastnosťami. Podobne ako u Hyperloopu, aj Južná Kórea chce svoje nové technologické a dopravné veľdielo prevádzkovať v špeciálnych nízkotlakových potrubiach. Zástupcovia štátneho inštitútu Korea Railroad Research Institute sa už vyjadrili, že v ideálnom prípade by mali vlaky budúcnosti dosahovať rýchlosť okolo 1000 kilometrov za hodinu, čím sa chcú čo najviac priblížiť k rýchlosti zvuku. Rýchlosť zvuku sa pritom mení na základe prostredia a pri bežnom suchom vzduchu a teplote 20 stupňov Celzia dosahuje asi 1200 kilometrov za hodinu.

Spomínaný štátny inštitút si už na pomoc zavolal aj výskumníkov z Hanyang University a verí, že v najbližších troch rokoch budú spoločne schopní priviesť na svet prvé funkčné prototypy budúcnosti vlakovej dopravy. Južná Kórea si podľa vyjadrení uvedomuje, že jej konkurentmi v tomto boji sú spoločnosti zo Spojených štátov amerických, Kanady či Európy a bude sa snažiť o to, aby na trh prišla s novými revolučnými technológiami ako prvá. Cesta z juhokórejského hlavného mesta Soul do južného mesta Pusan vzdialeného vzdušnou čiarou takmer 330 kilometrov by teda pomocou nového futuristického vlaku mala trvať len niekoľko minút a ako to už býva zvykom, je dosť možné, že tento vlak bude aj skutočne premávať skôr, než bude zrealizované spojenie Bratislavy s ďalšími európskymi mestami pomocou technológie Hyperloop.