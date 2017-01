Poslanci v Německu schválili legalizaci marihuany pro lékařské účely

Jak se předpovídalo, tak se také stalo. Německo se včerejším dnem zařadilo mezi část evropských států, kde si vážně nemocní pacienti, trpící rakovinou, sklerózou či silnými chronickými bolestmi, budou moci v lékárně na předpis vyzvednout léčebné konopí. Česko tímto zákonem marihuany pro lékařské účely disponuje také, obyvatelé Slovenska si na jakoukoliv legalizaci marihuany budou muset ještě chvíli počkat. Zákon schválila dolní komora německého senátu s tím, že ho musí potvrdit němečtí zákonodárci z horní senátní komory. K tomu by mělo dojít v průběhu příštích dvou měsíců. Lékaři poté budou moci předepisovat marihuanu vážně nemocným lidem, k jejichž léčbě neexistuje žádná jiná efektivní alternativa.

S příchodem zákonu se také rodí myšlenka, že Německo přestane léčebnou marihuanu dovážet ze zahraničí a začne si pěstovat svou vlastní, na jejichž kvalitu by měly dohlížet úřady. Zároveň ale úřady musí hlídat, aby se toto konopí nepoužívalo jako droga. Zákonodárci totiž důrazně upozornili, že se jedná pouze o zákon pro lékařské potřeby, nikoliv pro rekreační používání marihuany, které je v Německu a v ostatních evropských zemích zakázáno.

Podle zákona by však měla být marihuana předepsána až jako poslední možnost léčby, teprve až ostatní metody léčení přestanou fungovat. Co se týče soukromého pěstování této léčebné byliny, to nově schválený zákon nijak nemění. Pěstovat si pro vlastní lékařské účely je i nadále nezákonné a lékařskou marihuanu tak můžete získat jedině u lékaře na předpis. Co je na zákoně určitě pozitivní, je fakt, že jak v Evropě, tak hlavně v amerických státech, kde je marihuana na několika místech zlegalizována i pro rekreační účely, dostává marihuana od společnosti stále více prostoru a respektu.

Pozitivní účinky marihuany lze vidět i na videu, kde účinkuje Larry Smith, bývalý policista propuštěný pro svou nemoc, Parkinsonovu chorobu. Díky této zákeřné chorobě ztratil hlas, trpí neočekávanými a nekontrolovatelnými pohyby a na jeho onemocnění bere až dvě desítky léku denně, za které platí obrovské sumy. Video znázorňuje Larryho uklidnění po požití CBD oleje, vytaženého z konopí, jenž na rozdíl od předražených léků opravdu funguje a stojí pouze něco málo kolem 50 dolarů.