Akoby si bol vtiahnutý do vesmíru. Zamrznuté jazero Bajkal v sebe ukrýva svet uviaznutý hlboko pod hladinou

Ruské jazero Bajkal drží titul najhlbšieho jazera na našej planéte a keď postupne pred zimou zamrzne, stane sa z neho oáza fascinujúcich pohľadov a príležitostí, ako stráviť niekoľko dní na jeho zamrznutej hladine. Keď sa na Bajkale vytvorí pevný ľad, miestni obyvatelia nemajú problém voziť sa po ňom aj vo vlastných automobiloch, pretože ľadová vrstva je schopná udržať hmotnosť približne 15 ton. Nanešťastie, už sa mnohokrát stalo, že to šoféri neodhadli a ich automobil skončil v studenom jazere po tom, čo ľad popraskal.

Fotografka Kristina Makeeva sa vybrala objavovať krásy zamrznutého Bajkalu tak, ako to každoročne robia stovky fotografov, lenže ona mala k dispozícii aj špeciálne upravené vznášadlo a partiu kamarátov, s ktorými sa mohla dlhé hodiny voziť po rôznych častiach Bajkalu a fotografovať to, čo sa odohráva pod vrchnou vrstvou ľadu. Ako sama vysvetľuje, ľad vyzerá v jednotlivých oblastiach jazera rozdielne, pretože všade zamŕza inou rýchlosťou a inokedy, takže rovnaké vzorce a praskliny by si inde hľadal len veľmi ťažko. Povráva sa, že zamrznutý ľad na hladine Bajkalu patrí medzi tie najčistejšie vôbec, a tak je možné vidieť až do tmavej vody, kde občas zahliadneš rybu či kúsok konára. Partie sa často na zamrznutý Bajkal vydávajú stanovať a strávia na ňom pokojne aj niekoľko dní, keďže stanovačka na zamrznutom jazere, ktorého hĺbka mimochodom dosahuje až 1642 metrov, je zážitok, ktorý sa tak ľahko nezopakuje. Nezabudni navštíviť Instagram či webovú stránku fotografky Kristiny a ak trochu našetríš, možno budúci rok vymeníš dedinský rybník za zamrznutý Bajkal a zahráš si na ňom napríklad hokej.