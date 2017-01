Po akých superschopnostiach túžia Slováci? Lietanie, neviditeľnosť i ďalšie prekvapivé vlastnosti

Každý z nás v kútiku duše od malička túži po určitej superschopnosti. Niekto si predstavuje, že vyletí na oblohu ako vták, ostatní naopak túžia po neviditeľnosti či teleporte. Nech už je to čokoľvek, naša moderátorka Barborka sa vydala do ulíc a zistila, akú superschopnosť by chceli získať náhodne zastavení okoloidúci. Niektoré odpovede ťa možno prekvapia. Pre zaujímavosť nám do komentárov pod článok napíš, akú nadprirodzenú vlastnosť by si chcel získať ty.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.