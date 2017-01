10 originálnych tipov na zábavu v Bratislave. Toto si ešte neskúsil!

Nechce sa ti sedieť doma, no skrátka nevieš, čo v Bratislave robiť? Vyskúšať môžeš nasledujúce originálne tipy, ktoré sú vhodné pre celú partiu. Dopraj si hodiny adrenalínovej zábavy v laser tagoch či na paintaballe v lesoch alebo si vychutnaj slnečné lúče v bratislavskom centre či na hrádzi. A ak máš aj ty nejaký skrytý recept na zábavu, rozhodne sa s ním podeľ v komentároch.

Zaži tajomno urban exploration

Medzi čoraz viac populárne a obľúbené aktivity dnešných dní patrí aj urban exploring. V Bratislave je naň príležitostí viac než dosť. Môžeš sa vydať napríklad do nikdy nedokončenej nemocnice Rázsochy v Lamači, do petržalských bunkrov alebo navštíviť pozostatky stanice metra Janíkov dvor na juhu Petržalky.

Vyskúšaj akciu laser tagov

Zaži prestrelku ako na monitore. Síce bez skutočných nábojov a nie je to ani paintball (je to dobre či zle?), no o atmosféru sa báť nemusíš. Vydaj sa s partiou do jednej z laser tag arén v Bratislave a v tímoch sa poriadne zapoťte. Hra vždy trvá niekoľko minút, no vo väčšine prípadov je zastrelený po chvíľke vrátený späť do hry. Upozorniť ťa však musíme na ceny, pár minút zábavy rozhodne nebýva lacných. Skús napríklad novootvorený Space World s namakaným interiérom alebo Laser Wars, ktoré sa môžu pochváliť unikátnymi priestormi a najmodernejšími zbraňami.

Pokochaj sa bratislavskými výhľadmi

Aj keď môžu niektoré z bratislavských sídlisk indikovať šedé a nevábne mesto, opak je pravdou. V okrajových častiach Bratislavy je poväčšinou hornatý terén a s dobrou viditeľnosťou dovidíš skutočne ďaleko. Celé mesto ti bude ležať ako na dlani a zhora je naozaj pekné. Rozoznať nebudeš mať problém väčšinu budov či iných významných bodov. Skúsiť môžeš napríklad len nedávno otvorenú vyhliadku na Železnej studničke alebo výhľad z internátov na Slávičom údolí smerom na farebné Dlhé diely.

A photo posted by @siriuseezy on Oct 3, 2016 at 9:08am PDT

Vychutnaj si luxus v UFO

Väčšina Bratislavčanov sa rozhodlo UFO poväčšine zvysoka ignorovať, turisti ho však milujú. Reštaurácia UFO watch.taste.groove stojí na pylóne mosta vo výške 85 metrov a pokiaľ je dobrá viditeľnosť, dovidíš aj 100 kilometrov ďaleko. Miesto je pritom ideálne napríklad na posedenie s partnerkou, káva či jedlo v kombinácii s úžasným výhľadom spravia z daného dňa nezabudnuteľný zážitok. Navyše sa môže často popýšiť unikátnymi akciami - nedávno napríklad večerou s kuchárom v reštauráciach ocenených dvomi michelinskými hviezdami.

Pozri sa na svet z výšky vďaka lanovke na Kamzíku

Že by bola lanovka nejakou bratislavskou špecialitou, povedať nemôžeme, no mnoho ľudí ju ešte nevyskúšalo, a to je za lacný peniaz dostupná takmer každý deň. Jazdí z útrob bratislavského Lesoparku, z obľúbenej lúky Snežienka k televíznej veži Kamzík na okraji mesta. Jazda netrvá dlho, no ušetrí množstvo času, ktorý by si inak strávil obchádzaním. Lanovka však na prvý pohľad môže odstrašiť - nepôsobí totiž najbezpečnejšie a ani najmodernejšie.

Preži pútavé príbehy v escape rooms

Bratislava ich má plno. Ak si o takejto atrakcii ešte nepočul, podstatou je, že si zavretý do tematicky zladenej miestnosti a tvojím cieľom je dostať sa von. Pritom však musíš vyriešiť množstvo zapeklitých hádaniek, hlavolamov a úloh, pričom hrá veľkú rolu aj tímová práca. Escape roomky sú tak skvelým programom aj pre partie. V Bratislave odporúčame napríklad Brainteaselavu alebo The Room, kde rafinované hádanky dizajnovali psychológovia.

Vychutnaj si prírodu Malých Karpát

Malé Karpaty sú skutočne obrovské a je do nich vynikajúci prístup autom, MHD i pešo. Okrem oddychovej i namáhavej turistiky ponúkajú napríklad skvelé miesta na fotky, zaujímavé zrúcaniny hradov či opustené bane. Vyskúšať môžeš tiež obľúbený paintball na Pajštúne či Bielom Kameni - veľa ľudí až k hradom nechodí, no je zvykom na chodník vešať upozornenie o prebiehajúcej hre. Karpaty sú navyše vynikajúce aj pre cyklistov a ak máš štart aj cieľ v severnej časti mesta (napr. z Rače na Kolibu), často je cez ne rýchlejšia preprava než autom alebo hromadnou dopravou.

Vyskúšaj to, čo ponúka mesto samé

Okrem interiérových kultúrnych priestorov a festivalových plôch sa toho v centre po celý rok deje najviac na Hviezdoslavovom námestí. Začína to dvojicou klzísk, celé leto tam nájdeš množstvo stánkov a víkendové koncerty (ak práve nie je nejaký protestný pochod) a všetko končí majestátnymi vianočnými trhmi. Hviezdoslavovo námestie navyše ponúka široký výber chutných kaviarničiek či luxusné zmrzlinárne. Pochváliť sa však môže aj obrovskou šachovnicou, ktorá je v lete k dispozícii a zahrať si môže ktokoľvek (čoskoro sa nazhromaždí aj početné publikum). Pod ani po piatich dňoch neodhrnutou vrstvou snehu ju však v zime nenájdeš.

Zakús adrenalín na paintballe

Ak ťa laser game neláka a máš chuť na niečo drsnejšie, utekaj na paintball! Ten je však síce o niečo drahší špás a vo dvojici či štvorici to je stále viac-menej nič moc, no pre skupinu je ako stvorený. Paintball samozrejme funguje aj v zime, a to aj vnútorný i vonkajší. V Bratislave ich je niekoľko indoorových aj outdoorových, skúsiť môžeš napríklad Hero Factory alebo Warlords.

Zapoť sa na bratislavských hrádzach

Každým rokom je počet ľudí, zväčša mladých, rútiacich sa po bratislavských hrádzach, vyšší a vyšší. Bratislavské hrádze či cyklotrasy síce nepatria práve medzi svetovú špičku, rozhodne však dokážu spraviť vynikajúci program na niekoľko hodín. Mnoho trás na seba nadväzuje, z centra sa tak môžeš dostať na Devín, do Vrakune, Biskupík, Čunova či dediniek pri Dunaji. Korčuliari sa nemusia báť ani výmoľov a navyše je všade množstvo bufetov.

Poznáš aj ty nejaké miesto, ktoré by mali aj ostatní?