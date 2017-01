Ak pri tomto billboarde fajčíš cigaretu, zakašle. Švédska kampaň proti fajčeniu využíva inteligentné reklamy

V poslednej dobe sa vyskytuje čoraz viac iniciatívy proti fajčeniu, či už zo strany vlád (napríklad nedávno pridané obrázkové výstrahy na cigaretách) alebo bežných občanov. Vynikajúcim príkladom na druhý prípad je inteligentný, takzvaný kašľajúci billboard s obrazovkou, ktorý na veľmi rušnú švédsku ulicu umiestnila lekáreň Apotek Hjärtat. Billboard je však okrem iného vybavený špeciálnymi senzormi, ktoré sú schopné zachytiť a identifikovať cigaretový dym. Na obrazovke je zasa normálny, takmer nehybný muž, no ak niekto prejde okolo fajčiac cigaretu, muž sa pohne a začne intenzívne kašľať. To, samozrejme, zaujme pozornosť okoloidúcich, ktorí spomalia a billboard si začnú podozrievavo prezerať. Muž sa však zmení na text odporúčajúci zdravé novoročné predsavzatia a sortiment produktov lekárne, ktoré pomáhajú prestať s fajčením. Reklama je úsmevná, poučná, myslená v dobrom a my dúfame, že upúta čo najväčší počet ľudí.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.