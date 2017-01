Univerzita Karlova a ČVUT spolupracovaly na vývoji softwaru, který dokáže porazit profesionální hráče pokeru

Zprávy o technologickém pokroku se k nám hrnou z okolního světa téměř na denní bázi, avšak i naše domovina si může připsat další střípek k pokroku. Mezinárodní tým z Albertské univerzity z Kanady, Karlovy univerzity a ČVUT totiž dokázal vytvořit software s názvem DeepStack, který je schopný porazit profesionálního hráče pokeru. Tímto úspěchem vědci navázali na nedávno vytvořený algoritmus, který je schopný porazit hráče v čínské strategické hře Go. Na rozdíl od něj se však pokerový software nespoléhá pouze na strojové učení. Ve hře Go mají totiž hráči přístup ke stejným informacím o hře, avšak v pokeru je velmi obtížně určitelné, jaké karty třímá protihráč v rukou. Na zřetel tak software musí brát i jistou intuici. DeepStack zvládne porážet profesionály ve hře Texas Hold’em, i v její variantě No Limit Texas Hold’em, která obsahuje velké množství faktorů, které mohou hru ovlivnit.

Tvrzení tvůrců softwaru se navíc podařilo ověřit v celkovém počtu 44 852 odehraných her proti 33 profesionálním hráčům, kdy algoritmus dokázal vyhrát s výsledkem 492 mbb/g, což je průměrná výherní úspěšnost měřená v tisícinách big blindů, přičemž podle serveru CzechCrunch se průměrný výsledek profesionálů pohybuje kolem 50 mbb/g. A již tento týden se můžeme těšit na souboj čtyř nejlepších hráčů pokeru, kteří se utkají s DeepStackem v turnaji o 200 tisíc dolarů. Zatím však virtuální protivník dokáže čelit pouze dvěma hráčům, jeho úspěšnost proti lidskému mozku je však ohromující a nám nezbývá než našim výzkumníkům pogratulovat. Hodně štěstí přejeme také milovníkům online pokerových heren, kteří možná brzy dostanou protivníka, který jim vybílí účet do poslední koruny.