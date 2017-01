Najroztomilejšie fotografie z histórie, ktoré ti na tvári vyčaria úsmev. Ľudia nefotili len vojny, ale aj krásne momenty

Pri článkoch s historickými fotografiami väčšinou nachádzame témy ako vojna, boje a krviprelievanie. Je pravdou, že práve vojny zrejme ovplyvňovali našu históriu najvýraznejšie, ale odkedy ľudstvo vynašlo fotoaparát sa určite odohrali milióny situácií, ktoré by stáli za to zaznamenať. Nasledujúce historické zábery sa teda v prevažnej väčšine vykašľali na vojnu a ak aj nie, tak ju zobrazili len v pozadí, pretože sa zamerali skôr na to najkrajšie, čo niekomu môžeme darovať úplne zadarmo. Šťastie, smiech a úsmev nám niekedy v dnešnej spoločnosti chýbajú, a tak by sme sa mohli niečo priučiť z histórie.

Zopár sekúnd pred výbuchom šťastia

Roztomilý pár z viktoriánskych čias snažiaci sa prestať smiať pred objektívom

Rakúsky chlapec tešiaci sa z nových topánok za druhej svetovej vojny

Dievčatko užívajúce si hudobnú chvíľku so svojím psom

Pes a človek - najlepší priatelia

Zvieratká boli v rámci terapie pri deťoch používané už v 50. rokoch minulého storočia

Moment, keď Harold Whittles po prvýkrát v živote počul zvuky

Roztomilé francúzske dievčatko so svojou mačkou

Šteniatko spiace v bezpečí tiel dvoch ruských vojakov

Hroby katolíčky a jej protestantského manžela

Malé dievčatko so svojou ropuchou na kalifornskej Venice Beach

Pracovník hotela zhovárajúci sa so zmäteným jazvečíkom v Londýne

Christina Goldsmith bozkávajúce svoje nové šteniatko

Chlapec, ktorý uvoľnil vlastnú posteľ svojmu unavenému psíkovi

Vojak deliaci sa o svoje banány s kozou priamo na bojisku

Maličká Carrie Fisher pozorujúca svoju vystupujúcu mamu Debbie Reynolds

Žena bozkávajúca svojho muža prichádzajúceho z vojny v americkom Connecticute

Malý parížsky chlapec s obrovskou bagetou

Nevidiaca žena vychutnávajúca si vodu v bazéne, zatiaľ čo na ňu dáva pozor jej vodiaci pes