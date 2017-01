Ľudia zachytili v uliciach amerického Phoenixu démona. Neznámy tvor prišiel osláviť nový rok, aj keď sa z neho vykľula len palma

Je celkom pochopiteľné, že ľudia majú na začiatku nového roka mešie problémy s chápaním a koncentráciou, keďže väčšina z nich je divokej silvestrovskej noci úplne na šrot. Nevieme, v akom stave sa nachádzal Richard Christianson, keď na svoj Facebook nahral dve fotografie z mesta Phoenix v americkom štáte Arizona a znepokojene sa pýtal ostatných ľudí na to, čo na fotografiách vidia. Richardovi sa totiž zdalo, že rozmazané a nekvalitné fotografie v skutočnosti zachytávajú obrovského démona či anjela stojaceho len zopár metrov od človeka, ktorý fotografiu zhotovil a tisíce ľudí s Richardom ihneď súhlasili. Pod príspevkom sa objavili komentáre, v ktorých ľudia konštatovali, že ide bezpochyby o démona prichádzajúceho na Zem presne na začiatku roka 2017, lenže po pár minútach celú zábavu prekazili komentujúci s lepším zrakom. Z nebezpečného démona sa vykľula iba obyčajná palma, ale dodnes nevieme, či ju do tohto tvaru niekto dopredu pripravil, alebo to bola jednoducho zaujímavá zhoda náhod.

