 10 najvýkonnejších produkčných vozidiel posledných rokov. Menej ako 1000 koní sa už v najvyššej smotánke nenosí

Za posledné roky automobilový priemysel, ako aj všetko ostatné, prešlo obrovskými zmenami a vývojom. Dokazujú to vozidlá s bežnými niekoľkoročnými medzigeneračnými cyklami, najmä v rámci ktorých sme neraz svedkami nemalého progresu a zlepšení. Oveľa viac však verejnosť fascinujú automobilky s nie úplne konvenčnou produkciou, teda s menej sériovými počinmi, avšak s o to viac pozoruhodnými, do väčšinovej miery až neuveriteľnými vlastnosťami a parametrami. Reč je o spoločnostiach zameraných na produkciu predovšetkým pre tých, ktorí sa neuskromnia s hocičím a priahnu tak po niečom, čo môže mať len striktne obmedzený počet ľudí na svete. Do istej miery možno nejde ani tak o tých najskutočnejších automobilových nadšencov, skôr tých, ktorí chcú byť iní a musia mať všetko, čo vidia. Práve pre nich prichádzajú z rozličných kútov sveta doslova cestné stíhačky vo všakovakých podobách.

V posledných mesiacoch sa úzky kruh tej najvyššej a zároveň najdrahšej smotánky rozrástol o viacerých nováčikov, čo naznačuje, že zaujať svet a dostať sa na pomyselný trón chcú hneď viacerí. Výroba superšportov či hyperšportov má totiž viacero dôvodov, no a jedným z nich je práve vzájomné súperenie. Niektorí považujú za merítko exkluzívnosti cenu, iní rýchlostné parametre, no a v neposlednom rade je to aj výkon samotný. My sme sa zamerali práve na silovú stránku a zostavili sme desiatku najvýkonnejších automobilov posledných rokov. Dodať treba, že nie vo všetkých prípadoch nižšie ide o úplne sériové automobily (niektoré vznikli/vzniknú v menšej ako 30-kusovej sérii), v každom prípade ale ide o hotové a produkčné automobily, ktoré boli, sú alebo budú reálne v predaji pre verejnosť. Ako iste postrehnete, v top 10-ke nefiguruje prakticky žiadny slávny výrobca športových automobilov s bohatou históriou (okrem Bugatti), bez 1000 koní sa však v súčasnosti na výkonnostnom vrchole scény jednoducho nezaobídete.



Apollo Arrow

V úvode roka 2016 sme sa dozvedeli nielen to, že nemecká automobilka Gumbert bude po novom vystupovať už pod názvom Apollo Automobil, ale aj to, že na autosalóne v Ženeve dôjde k odhaleniu dvoch úplných noviniek. Prvým z nich bol 800-koňový model Apollo N, teda faceliftovaný Gumpert, väčšinová dôležitosť sa ale sústredila na úplne nový superšport Arrow. Ten môžeme považovať už za plnohodnotného nástupcu, čo deklaruje nielen jeho zjav, ale aj technika. Trubkový rám v spolupráci s uhlíkovými vláknami dotvárajú pomerne dosť futuristickú karosériu. V jej útrobách nájdeme 4-litrový osemvalec dopovaný dvojicou turbodúchadiel. Výkonnostne sme na úrovni 736 kW / 1000 koní a 1000 N.m, čím otvárame tento zoznam. O prenos sily na zadné kolesá sa stará 7-stupová sekvenčná prevodovka, samotná hmotnosť je pod úrovňou 1300 kilogramov, pozoruhodný je pritom aj údaj o maximálnej rýchlosti, ktorý reprezentuje hodnotu 360 km/h. Z nuly na sto kilometrov za hodinu vie Arrow vyraziť len za 2,9 sekundy. Novinka prešla všetkými homologizáciami, a tak už v nasledujúcich mesiacoch ju určite uvidíme aj na cestách. Okrem toho sa povráva o deriváte pre pretekárske série.

Saleen S7 Twin Turbo

V spojitosti s pojmom, respektíve značkou Saleen si väčšina z nás spája najmä brutálne upravené americké muscle cars, na čele s ikonou Ford Mustang (úpravy ale neobišli ani Camaro či Challenger). Steve Saleen však v roku 2000 prišiel na scénu so svojím vlastným automobilom, ktorý sa dostal okamžite do povedomia. Superšport S7 bol vyrobený z veľkej časti z hliníka, karoséria ale už vtedy počítala s početným použitím karbónových vlákien. Podstatou bol však obrovský, uprostred umiestnený 7-litrový osemvalec od Fordu, ktorý v roku 2004 v rámci novšej verzie S7 Twin Turbo dostal prídavné preplňovanie. I keď štandardná verzia disponovala výkonom "len" 559 kW / 760 koní a krútiacim momentom 950 N.m, v roku 2005 sa objavilo výkonnejšie a zároveň obľúbenejšie vyhotovenie. V rámci príplatkového balíku Competition sa z S7-čky stal veľmi vyhľadávaný artikel, za čo mohol predovšetkým údaj o maximálnom výkone - 746 kW / 1014 koni! Tento Saleen vie akcelerovať na stovku len za 2,8 sekundy, maximálna rýchlosť sa pritom vie prehupnúť cez 400 km/h. Zaujímavosťou je, že S7-čky boli vybavené výhradne 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, čo je v týchto výkonnostných vodách naozaj raritné. Produkcia modelu S7 Twin Turbo skončila v roku 2009, spomenúť ale treba obrovský záujem, ale i úspech v motoršporte, kde dlhé roky hviezdila verzia S7R.

Rimac Concept One

Skutočne veľká pozornosť sa posledné roky sústredí na chorvátsku spoločnosť Rimac Automobili. Tá už v roku 2011 svetu ukázala mimoriadne zaujímavý a ambiciózny počin pod názvom Concept One. Ako napovedalo už vtedy označenie, nešlo o sériový automobil, ale "len" o akýsi náznak toho, o čo sa Chorváti snažia. Ich úsilie sa pretavilo do reality až v roku 2016, kedy sme sa dočkali produkčnej verzie, paradoxne pod zhodným názvom, teda ako Concept One. Podstatnejšie je však to, čo sa skrýva pod karosériou z hliníka a uhlíkových vlákien. Pohonné ústrojenstvo totiž tvorý výhradné elektrický pohon, konkrétnejšie štvorica na seba navzájom nezávislých elektromotorov umiestnených medzi ramenami náprav - vpredu dva olejom chladené elektromotory (680 k) spolu s dvojicou jednostupňových prevodoviek, zatiaľ čo vzadu dva elektromotory (815 k) spolupracujúce s dvojspojkovými prevodovkami. Celý systém je navzájom prakticky úplne nezávislý, príkazy na jeho nastavenie a využitie pochádzajú z riadiacej jednotky All Wheel Torque Vectoring. Tá ponúka rôzne jazdné režimy, pomocou ktorých si vie vodič nastaviť nielen to, ktorá náprava, ale aj koleso koľko sily dostane. Kombinovaný výkon tak vo výsledku znamená silu 800 kW / 1088 koní a obrovský krútiaci moment vo výške 1600 N.m. 1850-kilogramové elektrické monštrum akceleruje z 0-100 km/h za 2,6 sekundy, maximálna rýchlosť je až okolo 355 km/h. Elektromotory dostávajú energiu z akumulátorov s kapacitou 82 kWh, pričom podľa slov spoločnosti tak dokáže Concept One absolvovať až 500 kilometrov na jedno nabitie. Samozrejme, všetko závisí od štýlu jazdy, nakoľko prítomný rekuperačný systém vie dobiť batérie pri správnom používaní len za niekoľko desiatok kilometrov - počas brzdenia vedia elektromotory disponovať brzdným výkonom až 400 kW. Z pôvodných 88 exemplárov má napokon vzniknúť len osem.

Zenvo ST1

Kto by to bol kedy povedal, že do desiatky sa dostane vozidlo pôvodom z Dánske, kde automobilový priemysel nemá prakticky žiadnu históri? Spoločnosť A/S Zenvo Automotive ale už od roku 2004 pilne pracovala na tom, aby vyrobila vôbec prvý dánsky superšport, čoho výsledkom bol príchod prvého predobrazu modelu ST1 v roku 2009. Niekoľko mesiacov na to došlo k spusteniu produkcie, v rámci ktorej sa počítalo s výrobou minimálne 15 kusov. Následne na svet prišli odvodené, extrémnejšie verzie s masívnejším bodykitom. Superšport s oceľovým rámom, karbónovou karosériou a naozaj malou výškou (1198 milimetrov) poháňa uprostred umiestnený 7-litrový osemvalec s dvojitým preplňovaním. Za skratkou ST1 sa totiž skrýva skutočnosť, že preplňovanie zastrešuje kombinácia kompresoru (Supercharger) a klasického turbodúchadla (Turbocharger). Číslo na konci následne naznačuje, že ide o prvé vozidlo zo stajne Zenva. Pohonná sústava vo výsledku zaručuje výkon 823 kW / 1104 koní a krútiaci moment 1430 N.m. O prenos sily výhradne na zadnú nápravu sa stará 6-stupňová manuálna prevodovka. Zrýchlenie 1376-kilogramovej ST1-ky na stovku trvá rovné tri sekundy, zatiaľ čo maximálna rýchlosť je obmedzená na úrovni 375 km/h. Zenvo ST1 sa neslávne preslávilo v Top Geare, kde začalo opakovane horieť, závady sa ale napokon podarilo eliminovať a viacero exemplárov je tak možné vidieť aj na európskych cestách, i keď ide skôr o vzácnosť.

Bugatti Veyron Super Sport

Najznámejšie meno v ríší superáut, aj tak by sa dal charakterizovať megalomansky projekt koncernu Volkswagen. Iste, odstupom času prišli na scénu možno ešte aj lepšie počiny, no aj dlhé roky po roku 2003, kedy sme sa konečne dočkali finálnej sériovej podoby, bol Veyron najrýchlejším a najvyspelejším vozidlom planéty. Ba čo viac, dodnes je na svete len hŕstka vozidiel, ktoré dokážu tak šokovať svet a zaručiť takú exkluzivitu ako svojho času Veyron. Nový model z Molsheimu mal symbolizovať technický pokrok a náskok koncernu a to za akúkoľvek cenu, dokonca už počas vývoja bolo jasné, že žiadny z vyrobených exemplárov nebude pre spoločnosť ziskový! Bugatti plánovalo vyrobiť 300 kusov zatvoreného vyhotovenia a 150 exemplárov otvoreného Grand Sportu. To sa napokon podarilo až po viac ako 10 rokoch, dokonca sa stále povráva, že niekoľko exemplárov predsa len ešte oficiálne predaných nebolo. Zaujímavosťou pritom je, že celková strata automobilky v prípade modelu Veyron bola vyčíslená na neuveriteľných 1,7 miliardy €, pričom každý jeden vyrobený exemplár predstavoval aj napriek astronomickej cenovke pre Bugatti stratu okolo 4,7 milióna €! Bližšie približovať množstvo verzií a techniky je v tomto prípade scestné, pokiaľ ide ale o výkon, teda podstatu tohto článku, spomenúť treba najvýkonnejšie vyhotovenie Super Sport. 8-litrový šesťnásťvalec preplňovaný až štvoricou turbodúchadiel počítal s výkonom 882 kW / 1200 koní a 1500 N.m. Akcelerácia na stovku SS-ku trvala len niečo okolo 2,5 sekundy, no a práve táto verzia je dodnes oficiálnym držiteľom rekordu v maximálnej rýchlosti. Na testovacej dráhe dosiahol Veyron Super Sport maximálnu rýchlosť 431, čím sa jedná o najrýchlejšie sériovo vyrábané vozidla na svete. Otvorená verzia Grand Sport Vitesse WRC je zároveň oficiálne najrýchlejším sériovo vyrábaným automobilom bez strechy všetkých čias.

Hennessey Venom GT

V spojení s úchvatným americkým kupé z Texasu sa vedie viacero dohadov, špekulácií, no hlavne doťahovaní s Bugatti. Nie je žiadnym tajomstvom, že v skutočnosti Venom GT nie je úplne nový a zároveň vlastný automobil amerického úpravcu Hennessey. Jeho technickým základom je totiž britský Lotus Exige, ktorý sa podrobil obrovskej modifikácii. Výsledok zo zámoria z roku 2011 je ale značne dlhší a šírší, no a predovšetkým podstatne výkonnejší. Technici totiž doslova vyhodili štvorvalec a podvozkovú platformu s upraveným zavesením kolies osadili nekompromisnou, uprostred umiestnenou 7-litrovou V8-čkou z dieľne General Motors. Hennessey Performance ponúka na výber tri výkonnostné nastavenia, pričom to najsilnejšie v duchu posledných parametrov hovorí o výkone až 928 kW / 1262 koní a 1566 N.m. Akcelerácia na stovku zaberie 2,7 sekundy, väčšia pozornosť sa ale sústredí na maximálnu rýchlosť. Tá je akýmsi kameňom úrazu - odhadovaná papierová maximálka je 447 km/h, avšak doteraz k jej potvrdeniu nedošlo. V roku 2014 sa ale Venom GT zapísal do histórie a stal sa vôbec najrýchlejším produkčným automobilom všetkých čias, keď uskutočnil rekordnú jazdu 435,31 km/h.

K úplne oficiálnemu zapísania do Guinessovej knihy rekordov ale nedošlo. V tom čase bolo totiž vyrobených (a zďaleka nie predaných) len 29 exemplárov, kdežto na status sériového automobilu je potrebná minimálne 30-kusová výroba. Tá je veľmi diskutabilná, nakoľko dodnes na bežných cestách tento počin prakticky vôbec nevidieť. Druhým faktom bola skutočnosť, že na potvrdenie rekordu sú potrebné minimálne dve jazdy (s a proti vetru), a teda údaj o priemernej maximálnej rýchlosti. Na to ale Hennessey nemalo možnosti - VW Group im pochopiteľne neumožnilo nemeckú testovaciu dráhu Ehra-Lessienm s 9-kilometrovou rovinkou. Američania sa tak obrátili na spoločnosť NASA, tá im ale svoju dráhu v Kennedyho vesmírnom centre poskytla len v jednom smere (s vetrom). 5,2-kilometrovú pristávaciu dráhu tak Venom GT absolvoval len z jednej strany, čím sú rýchlostne parametre mierne skreslené. Pozoruhodné ale je, že Venom GT dosiahol rýchlosť 435,31 km/h iba na dvoch míľach (vyše 3 km), nakoľko zvyšok dráhy bol nevyhnutný pre bezpečné zabrzdenie. Obdobný osud niekoľko rokov na to postihol ja Venom GT Spyder, ktorý s nameranou rýchlosťou 427,44 km/h urobil síce svetový rekord medzi vozidlami bez strechy, ani ten ale nie je oficiálne zapísaný do Guinessovej knihy rekordov, kde naďalej v oboch prípadoch tróni Veyron. Navyše, i napriek tomu, že Hennessey nedávno ohlásilo chystaný, 1500-koňový model F5 s maximálkou 467 km/h, v posledných mesiacoch sa hovorí čoraz viac o tom, že spoločnosť sa topí v problémoch.

SSC Ultimate Aero TT

Práve firme Shelby Super Cars sa svojho času podarilo ako jedinej oficiálne (podložený Guinessovou knihou rekordov) prekonať rýchlostný rekord vtedy ešte pomerne nového Veyronu, čím došlo k odobratiu jeho titulu. Medzičasom, teda s príchodom verzie Super Sport, si síce Bugatti prvenstvo opätovne prevzalo, extrémny superšport Ultimate Aero (TT) si ale dodnes nesie hovorový dodatok Veyron killer. Od roku 2007 Američania svoje športové kupé s hmotnosťou okolo 1250 kilogramov neustále vylepšovali, koniec jeho produkcie ale nastal v roku 2013. Niekoľko rokov predtým (2009) sme sa teda dočkali poslednej modifikácie, ktorej parametre boli nasledovné. Dvakrát preplňovaný osemvalec s objemom 6,3 litra dosahoval výkon až 960 kW / 1 305 koní a to za prítomnosti maximálneho krútiaceho momentu 1510 N.m. To boli na dané roky skutočne nevídané údaje, ostatne, ani samotnému Bugatti sa tieto parametre nepodarilo nikdy prekonať, a to aj vrátane vrcholného variantu Super Sport. Maximálna rýchlosť verzie Ultimate Aero TT bola udávaná na úrovni až okolo 430 km/h, oficiálne bola ale nameraná maximálka "len" 414.26 km/h. Odvtedy sme sa žiadneho sériového automobilu zo strany SSC nedočkali.

Koenigsegg One:1

Snom Christiana von Koenigsegga bola výroba superšportových vozidiel, ktoré budú fascinovať svet. Zakladateľovi švédskej automobilky sa to podarilo už v roku 1996, kedy vzišiel z ich výrovnej haly model CC. Ten sa stal základným kameňom pre drvivú väčšinu neskoršej produkcie. Nepochybne, každým rokom sa tento počin evolučne zlepšoval a modernizoval, výsledkom čoho bol v roku 2011 príchod Agery. Od nej odstupom času vzniklo viacero vylepšených derivátov, na čele s vyhotoveniami R, S či RS, ktoré malo premiéru na autosalóne v Ženeve 2015. Presne rok predtým ale Švédi ukázali špeciálny model One:1, ktorý síce z názvu stratil názov Agera, ide ale o jej najvýkonnejší a zároveň aj najslávnejší výkonnostný stupeň. Koenigsegg o tomto počine hovoril ako o prvom svetovou "megaaute", pričom parametre tomu už vtedy nasvedčovali. V duchu názvu, len 1361-kilogramový hyperšport disponuje výkonom 1001 kW / 1361 koní (každý zo 7 exemplárov mal decentne odlišný výkon). Pozoruhodný je aj údaj o výške krútiaceho momentu - 1371 N.m! Za týmito číslami stojí dvakrát preplňovaný 5-litrový osemvalec, ktorý umožňuje stroju za prítomnosti 7-stupňovej dvojspojkovej prevodovky vyšprintovať na stovku len za 2,8 sekundy. Maximálna rýchlosť je na hranici 450 km/h, doteraz sa ju však nikomu nepodarilo dosiahnuť.

Koenigsegg Regera

Agera nebola pre Koenigsegg zďaleka posledným slovom, čo potvrdil príchod Regery na ženevskom autosalóne v roku 2015. Do istej miery síce zdieľa platformu s modelovým radom Agera, okrem nového exteriéru a interiéru sa ale pýši aj drvivou väčšinou úplne nových technológií. Srdcom hyperšportu je naďalej dvakrát preplňovaný 5-litrový vidlicový osemvalec umiestnený pred zadnou nápravou. Po novom, v duchu trendov mu ale sekunduje až trojica elektromotorov. Dvojica z nich slúži na osobitný pohon iného zadného kolesa, zatiaľ čo tretí je prepojený s kľukovým hriadeľom benzínového agregátu a o slovo sa hlási počas štartovania, brzdenia a vektorovania krútiaceho momentu. Samotná V8-čka podľa interných špecifikácií a posledných modernizáciách ponúka výkon okolo 1100 koní, zatiaľ čo trojica elektrických jednotiek disponuje spolu silou približne 700 koní. Skutočný, teda kombinovaný výkon celej sústavy je v duchu najnovších informácií na úrovni "cez 1103 kW / 1500 koní", pričom krútiaci moment ma neuveriteľnú hodnotu až "cez 2000 N.m"! Fascináciu stvárňuje aj systém KDD, teda jednostupňový prevod nahradzujúci konvenčné prevodovky. 1590-kilogramový stroj akceleruje z 0 na 100 km/h len za 2,8 sekundy, maximálna rýchlosť je 399 km/h. Zaujímavosťou ale je, že na túto rýchlosť dokáže Regera dôjsť len za približne 20 sekúnd, čo je bezkonkurenčný údaj. Viac už ale tento Koenigsegg kvôli špecifickej prevodovke nedokáže. Koniec koncov, Regera je jedným z vôbec najfascinujúcejších produkčných vozidiel celej automobilovej histórie! Vyrobených má byť pritom "len" 80 kusov.

Bugatti Chiron

Za normálnych okolností a v duchu férovosti by mala číslom jedna v zozname byť práve Regera, lenže jej produkčná výroba a doručovanie ešte spustené neboli a rovnako tak aj vyššie spomínané parametre sú zatiaľ v rovine plánov (i na oficiálnej stránke nie sú ešte upresnené). Z toho dôvodu dávame prednosť najväčšej konkurencii. Bugatti si pochopiteľne uvedomovalo, že Veyron tu nebude navždy, dôkazom toho bol teda opäť dlhoročný vývoj nástupcu. Chiron sa svetu ukázal na minuloročnom autosalóne v Ženeve, no a rovnako ako predchodca, aj on posunul latku poriadne vysoko. Kompletne prekopaný exteriér, monokok z kompozitných materiálov, adaptívny podvozok, 4-krát preplňovaný 8-litrový šesťnásťvalec s usporiadaním do W a modernejšie technológie. Tak by sa dal v skratke charakterizovať nový Chiron s hmotnosťou 1995 kilogramov, o ktorom sa hovorí ako o aute všetkých áut. Najvýkonnejší, najrýchlejší, najluxusnejší a zároveň najexkluzívnejší sériový športový automobil planéty odkazuje na legendárneho pretekára a niekdajšieho firemného jazdca - Louisa Chirona.

Výsledok jeho nastavenia je úchvatný - 1 103 kW / 1 500 koní a dych-berúci krútiaci moment vo výške až 1600 N.m v spektre od 2000 - 6000 ot./min! Motor známy z Veyronu dostal nové vstrekovanie, medzichladiče, karbónové sanie, väčšie turbá, novo-vyvinuté výfukové potrubie či až šesticu katalizátorov. O prenos sily na všetky štyri kolesá sa stará sedemstupňová dvojspojková prevodovka, zaujímavosťou pritom je, že pohon všetkých štyroch kolies má elektronické riadenie, ktoré v tom správnom režime umožňuje vodičovi s vozidlom aj driftovať. Papierovo dokáže Chiron prekonať hranicu 100 km/h za necelé 2,5 sekundy, značné zlepšenie ale badať pri akcelerácii na tristovku, ktorú má novinka zdolať už len za 13,6 sekundy. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 420 km/h, uvidíme ale čo prinesú nasledujúce roky, keďže sa dá predpokladať, že opäť budeme svedkami ešte silnejších a rýchlejších verzií. V každom prípade, Chiron je prvým sériovým autom, ktorého tachometer je ciachovaný až k 500 km/h!

