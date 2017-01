Od Košíc až po majestátne Tatry. Parádny záber amatérskeho fotografa Júliusa pobláznil slovenský internet

Niekto Silvester trávil v teple útulnej chaty, ale Košičan Július Szabo si v posledný deň minulého roka vyšľapal Bradlo s výškou 833 metrov nad morom a potom sa pustil do práce. Július pritom nie je žiadny profesionálny fotograf, pretože fotil iba obyčajným zariadením superzoom kompakt, ale jeho fotografa sa aj tak zanedlho stala hitom na slovenskom internete. Asi si vieš predstaviť, koľko pochybovačov sa odrazu objavilo v komentároch pod Júliusovou fotografiou s tvrdeniami, že zachytiť naše veľhory z viac než 100 kilometrov vzdialených Košíc je priam nemožné. Aby však Július vyvrátil všetky pochybnosti, okrem fotografie potom zverejnil aj video zachytávajúce celý priebeh fotografovania. Amatérsky fotograf z Košíc priznáva, že fotografiu len trochu vyčistil pred tým, než ju zavesil na internet a my mu skladáme veľkú poklonu, pretože podobných výtvorov by sa na slovenskom internete mohlo objavovať viac a viac. A ako Július sám zavtipkoval, košická vlaková stanica by pokojne mohla byť premenovaná na stanicu Poprad-Tatry.

