Uťahuje si z Kendall Jenner, označuje sa za jej dvojča a paroduje všetky fotografie. Kirby získal internetovú slávu celkom nečakane

V dnešnej dobe sa človek môže stať populárnym vďaka akejkoľvek hlúposti a čosi by ti o tom vedel povedať aj Kirby Jenner. Nie je to skutočné meno tohto internetového komika, ale už z neho vieš usúdiť, že jeho hlavnou pracovnou náplňou je pózovať so svojím dvojčaťom v podobe Kendall Jenner. Stále iba 21-ročná kráska cestuje po celom svete, fotí pre najznámejšie značky a Kirby si ešte minulý rok v lete povedal, že by sa k svojmu dvojčaťu mohol pridať. S menšou pomocou Photoshopu si teda pravidelne berie do parády najnovšie fotografie, ktoré Kendall pridá na sociálne siete a nenápadne sa do nich pridáva. Za viac než rok a pol sa mu na Instagrame podarilo nazbierať už cez 500-tisíc fanúšikov a treba uznať, že väčšina jeho výtvorov je aj celkom kreatívna, takže jeho fotomontáže vedia ľudí aspoň pobaviť. A pozerať sa na Kendall v akejkoľvek situácii nie je nikdy na zahodenie.

Kinda crazy but I pocket-dialed into a radio contest and won FREE TICKETS to a preseason Laker game smdh!!!! Special shoutout to @dloading for making a lot of points and to @jordanclarksons for helping me park my car #CaraMadeTheHalfCourtShot #ItWasNuts #ShesReallyGoodAtBasketball Fotka zveřejněná uživatelem Kirby Jenner (@kirbyjenner), Říj 26, 2016 v 9:55 PDT

Mom said that if I take ballet classes with Kendall then she’d have to take roller hockey with me but here I am 15 yrs later with dope AF posture and Kendall still doesn’t know how to lace a freakin skate hahaha smdh. #SpandexFeelsWeird #BalletLife #SeriouslyThoWillSomeonePleasePlayHockeyWithMe? Fotka zveřejněná uživatelem Kirby Jenner (@kirbyjenner), Říj 25, 2016 v 10:32 PDT

Kylie dared me to eat one of the juicy looking flowers but it wasn’t real and the paper got stuck in my throat and we only had the photographer for 1 hr so I had to just chill and pretend I wasn’t choking for a VERY long time smdh. #Easter #ProfessionalModel #loveme17 Fotka zveřejněná uživatelem Kirby Jenner (@kirbyjenner), Říj 11, 2016 v 10:21 PDT

Everyone kept telling me this was a real dolphin but I knew they were lying cuz real dolphins are extinct smdh. It was def either animatronic or some gross kinda wet dog. #CantTrickKirby #FloridaKeys #MissYouDolphins #AnimalRights #FakeDolphin Fotka zveřejněná uživatelem Kirby Jenner (@kirbyjenner), Čen 22, 2016 v 2:06 PDT