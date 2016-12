Na mol opitý pilot ledva prešiel kontrolou, aby potom vystrašil pasažierov nezrozumiteľným hlásením. Indonézsky kapitán zrejme zažil divoký večer

Pilot indonézskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Citilink si vyrobil poriadny problém. Video natočené pred niekoľkými dňami na letisku Surabaya ukazuje, ako sa kapitán Tekad Purna pokúša prejsť bezpečnostnou kontrolou so svojou batožinou, ale veľmi mu to nejde, pretože je očividne opitý na mol. Nevedno, či si pán kapitán doprial niekoľko panákov na posilnenie pred letom, alebo išlo o stav súvisiaci s predchádzajúcim večerom, faktom však zostáva, že opitý pilot nemá v lietadle čo robiť.

Tekad mal pritom pilotovať let so 154 pasažiermi na palube, takže akékoľvek zaváhanie, ktoré by vyplynulo z jeho stavu mohlo skončiť tragédiou. Keď sa na internete objavilo video s opitým pilotom pri bezpečnostnej kontrole, ľudia sa začali hromadne pýtať, ako je vôbec možné, že ho bezpečnostní pracovníci nechali prejsť ďalej a nezavolali radšej kompetentných pracovníkov, aby si s ním poradili, keďže pilotovať jednoznačne nemohol. Let kapitána Purnu dostal po tomto incidente náhradného pilota a všetko prebehlo hladko, ale Tekadovi sa ešte podarilo nastúpiť do lietadla a zahlásiť čosi nezrozumiteľné do vysielačky. Po tomto hlásení bolo viacerým cestujúcim jasné, že ich pilot je zrejme podgurážení a okamžite vystúpili z lietadla, žiadajúc vysvetlenie. Tekad je v súčasnosti suspendovaný a až ďalšie vyšetrovanie ukáže, čo sa vlastne na letisku a v lietadle dialo.