Jak se vyrábí lano ze stromu za pomoci tisíce let staré techniky? Jedná se o dlouhý a náročný proces, který nebyl cizí ani Vikingům

Výroba lana je již sama o sobě poměrně náročným úkolem, o to pak víc, když používáte metodu starou několik tisíc let. Skandinávský filmař S Ensby před nedávnem na serveru Vimeo zveřejnil video, díky kterému se právě na tento velmi zdlouhavý, ale o nic méně zajímavý proces můžeme ve zkratce podívat. Vše začíná na jaře získáváním kůry z lípových stromů, po čemž následuje několikaměsíční namáčení tenkých plátků lýka, tedy pletiva pod stromovou kůrou, v chladném norském zálivu a pak po vytažení a vysušení materiálu už přichází na řadu jeho pozdější zpracování v podání šikovné provaznice jménem Sarah Sjøgreen. Popisek u videa kromě jiného uvádí, že lýko je od přírody odolné vůči vodě a ve srovnání s jinými provazovými materiály hnije výrazně pomaleji, což vysvětluje, proč lana nalezená na vikinských vykopávkách datovaných až do 9. století byla téměř nedotčená.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.