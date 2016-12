Nedávno dovŕšili dvadsať rokov, no ich motivačnú knihu už stihli podporiť prezident Kiska, Sajfa či Majk Spirit. V čom spočíva tajomstvo ich úspechu? (Rozhovor)

Kniha nesie názov Hlava 20. Máme v ňom hľadať odkaz na Hellerovu Hlavu XXII?

Nie, názov vznikol veľmi spontánne a má hlbší zmysel. Na všetko príde čitateľ sám po obrátení poslednej stránky knihy.

Čo by si povedal sám sebe, ak by si bol ty na mieste čitatelia a mal by si sám seba presvedčiť a ponúknuť si Hlavu 20? Čo by teba osobne presvedčilo, aby si si knihu prečítal?

Máš dve možnosti. Buď budeš naďalej žiť a robiť to isté, čo doteraz, alebo si túto knihu naozaj pozrieš a vďaka tomu si v starobe povieš, že vďakabohu, že si knihu Hlava 20 dostal, lebo vďaka nej som mohol naozaj život žiť a nielen ho prežívať. Nech už to dopadne akokoľvek, pri najhoršom sa ti môže stať, že si prečítaš nejakú knihu.

Čo by si odkázal v závere našim čitateľom?

Čítateľov Refresheru vnímam ako ľudí s otvorenou mysľou a jediné, čo by som podotkol, je, že môžu robiť, žiť, snívať, túžiť, kritizovať a chváliť akokoľvek to v živote cítia. Ak máš nápad, myšlienku alebo sen, tak vystreľ. Možno netrafíš, ale ďalší výstrel už bude presnejší. Myšlienky z knihy dokážu zmeniť život každému, no bez správnej exekúcie to budú vždy iba nejaké vznešené myšlienky.