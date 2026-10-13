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Päť miest v byte, ktoré si zaslúžia vianočnú výzdobu – a stromček medzi nimi nie je
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Tento článok je PR správa spoločnosti Decorglass.
dnes 13. októbra 2026 o 14:34
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Päť miest v byte, ktoré si zaslúžia vianočnú výzdobu – a stromček medzi nimi nie je

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Stromček má počas Vianoc svoje čestné miesto, no sviatočná atmosféra sa nemusí sústrediť iba okolo neho.

Aj obyčajný parapet, komoda či stolík pri sedačke dokážu spríjemniť zimné večery. Stačí niekoľko doplnkov, trochu teplého svetla a nápad, ktorý zapadne do vášho interiéru.

Ak vyberáte dekorácie na Vianoce, skúste sa najprv rozhliadnuť po byte. Kde máte voľnú plochu? Ktorý kút vidíte hneď po príchode domov? A kde najčastejšie oddychujete? Práve tieto miesta si zaslúžia pozornosť. Nemusíte pritom zaplniť každú policu – aj malý aranžmán môže vytvoriť výrazný efekt.

1. Parapet: Malá zimná scéna, ktorá poteší aj počas dňa

Parapet je na výzdobu vďačné miesto. Cez deň dekorácie vyniknú v prirodzenom svetle, večer ich môže zvýrazniť jemná svetelná reťaz. Navyše využijete plochu, ktorá často zostáva prázdna alebo slúži iba na odkladanie drobností.

Skúste na jednej strane vytvoriť malú zimnú scénu. Dva keramické domčeky, drobný stromček a vianočné postavičky v podobe soba či snehuliaka budú vyzerať lepšie ako množstvo nesúvisiacich ozdôb rozložených po celej dĺžke okna. Medzi jednotlivými kúskami nechajte trochu priestoru, aby každý vynikol.

 

Ak máte radšej jednoduchšiu výzdobu, postačí váza s vetvičkami a tenká LED reťaz. Na úzkom parapete sa osvedčia menšie dekorácie, ktoré neprekážajú pri otváraní okna. Myslite aj na závesy a záclony: v ich blízkosti použite LED sviečky namiesto otvoreného plameňa.

2. Komoda: Priestor pre váš hlavný vianočný aranžmán

Komoda v obývačke je ideálna na výraznejšiu kompozíciu. Zvyčajne ponúka viac miesta ako parapet a dekorácie na nej zostávajú dobre viditeľné bez toho, aby obmedzovali bežné fungovanie domácnosti.

Pri aranžovaní kombinujte rôzne výšky. Dozadu postavte vyššiu vázu s vetvičkami, vedľa nej svietnik a dopredu menšiu postavičku alebo niekoľko ozdôb. Výsledok bude pôsobiť prirodzenejšie, než keby všetky predmety stáli v jednom rovnom rade.

Pomôže aj spoločný farebný základ. Ak máte svetlý interiér, skúste bielu keramiku, drevo a zelené vetvičky. K tmavšiemu nábytku sa môže hodiť číre sklo s kovovými detailmi. Nemusíte kupovať celú novú kolekciu – použite obľúbenú vázu či misu, ktorú už doma máte, a doplňte ju o sviatočné prvky.

 

Praktickým základom je podnos. Vianočné svietniky a drobné ozdoby na ňom vytvoria jeden celok a pri utieraní prachu ich ľahko premiestnite. Časť komody pritom pokojne nechajte prázdnu, najmä ak ju denne využívate.

3. Jedálenský stôl: Výzdoba, pri ktorej zostane miesto aj na večeru

Jedálenský stôl nemusí čakať na Štedrý večer, aby dostal sviatočnú podobu. Malý aranžmán môže spríjemniť aj bežné raňajky alebo večeru po práci. Dôležité je, aby sa pri stole stále pohodlne jedlo a rozprávalo.

Vyberajte preto nižšie dekorácie, cez ktoré na seba ľudia dobre uvidia. Na obdĺžnikovom stole môže pekne vyzerať úzky behúň s dvoma či troma menšími svietnikmi. Na okrúhlom stole sa hodí kompaktný aranžmán uprostred, napríklad na okrúhlom podnose.

Vianočné svietniky doplňte niekoľkými šiškami alebo drobnými ozdobami. Vetvičky a ostatné horľavé materiály však držte v bezpečnej vzdialenosti od plameňa. Ak pri stole sedávajú deti alebo naň rád vyskočí domáci miláčik, praktickejšie budú LED sviečky.

Vyhnite sa aj príliš intenzívnym vôňam. Aromatická sviečka môže byť príjemná pri večernom oddychu, no pri jedle ľahko prehluší vôňu toho, čo máte na tanieri. A ak stolujete na menšom stole, aranžmán na podnose pred servírovaním jednoducho odložte.

4. Predsieň: Sviatočné privítanie hneď pri dverách

Predsieň býva pri zdobení trochu bokom, hoci je prvým miestom, ktoré po návrate domov uvidíte. Aj jeden premyslený detail tu dokáže navodiť príjemnú náladu.

 

Ak máte skrinku na topánky alebo úzky konzolový stolík, položte naň malý lampáš s LED sviečkou a jednu výraznejšiu dekoráciu. Vianočné postavičky môžete umiestniť vedľa misky na kľúče, aby výzdoba zostala súčasťou priestoru, ktorý bežne používate. Vyberte im však miesto, kde ich nezhodíte taškou či rukávom kabáta.

V malej predsieni využite dvere alebo stenu. Jednoduchý veniec či závesná ozdoba pridajú sviatočný detail bez toho, aby zabrali plochu potrebnú na odkladanie vecí. Ak máte zrkadlo, dekorácia v jeho blízkosti môže pekne vyniknúť aj v odraze.

Na podlahe nechajte voľný priechod. Veľký lampáš síce vyzerá efektne, no nemal by prekážať pri otváraní dverí alebo obúvaní.

5. Konferenčný stolík: Útulný detail na večery pri filme

Konferenčný stolík je blízko miesta, kde počas zimy trávime veľa času. Práve tu sa oplatí vytvoriť jednoduchú výzdobu, ktorú si vychutnáte pri čaji, knihe alebo obľúbenom filme.

Na menší podnos položte jeden svietnik, drobnú postavičku a misku s niekoľkými vianočnými ozdobami. Takáto zostava nezaberie celý stolík a zostane miesto aj na hrnček či ovládač. Keď príde návšteva, podnos ľahko presuniete.

 

Prispôsobte dekorácie veľkosti a stabilite stolíka. Na malom alebo ľahkom stolíku budú praktickejšie nízke, pevné doplnky než vysoké svietniky, ktoré možno nechtiac prevrhnúť. Ak sa okolo sedačky pohybujú deti či zvieratá, zvoľte nerozbitné ozdoby a LED osvetlenie.

Pokojne využite aj predmety, ktoré už máte: obľúbenú keramickú misku, sklenený podnos alebo malú vázu. Stačí ich doplniť o jeden či dva sviatočné kúsky a stolík dostane novú podobu.

Decorglass
Zdroj: Decorglass

Nechajte jednotlivé miesta spolu ladiť

Nemusíte vyzdobiť všetkých päť miest naraz. Začnite dvoma či troma, ktoré máte denne na očiach, a zopakujte na nich podobnú farbu alebo materiál. Drevená postavička na komode môže nadviazať na drevené ozdoby na parapete, sklenený svietnik na stole zase na lampáš v predsieni.

 

Najlepšie sa vám bude žiť s výzdobou, ktorá necháva priestor aj na bežný deň. Keď nemusíte pri každom otvorení okna, večeri či upratovaní presúvať množstvo ozdôb, môžete si sviatočnú atmosféru užívať oveľa pohodlnejšie. A stromček? Ten bude mať tento rok príjemnú spoločnosť.

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