Len 14-ročný chlapec vyvinul aplikáciu na rýchlu detekciu srdcových ochorení. Aplikácia je poháňaná AI

Len štrnásťročnému chlapcovi sa podarilo vyvinúť prelomovú aplikáciu s názvom CircadiaV.

Siddharth Nandyala prišiel s inovatívnou aplikáciou, ktorá dokáže pomocou umelej inteligencie identifikovať problémy so srdcom už za sedem sekúnd. CircadiaV dokáže zistiť srdcové ochorenia analýzou zvukových záznamov srdca zo smartfónu.

Presnosť jeho aplikácie je skutočne vysoká - je presná na viac ako 96 % a bola otestovaná na tisíckach pacientov v Indii a USA. V Indii ju testovali aj v štátnej nemocnici a v Spojených štátoch ju otestovalo viac než 15 000 pacientov, informuje o tom portál CNBC TV18.

This 14-year-old has made detecting heart-related problems easier! I am absolutely delighted to meet Siddharth Nandyala, a young AI enthusiast from Dallas and the world’s youngest AI-certified professional, holding certifications from both Oracle and ARM. Siddharth’s app,… pic.twitter.com/SuZnHuE73h