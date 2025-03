Budúcnosť skladovania je tu. V STILL dosiahli ďalší míľnik automatizácie

Nedostatok zamestnancov, tlak na efektivitu i náklady – aj to sú výzvy, ktorým v súčasnosti čelia spoločnosti pôsobiace v intralogistike.

Inovovať a pustiť sa do automatizácie svojich procesov by aj chceli, ale predsudky stále existujú. Už desiatky rokov ich úspešne pomáha búrať spoločnosť STILL, ktorá je firmám na blízku, keď treba, a vytvára im produkty presne pre ich biznis. Najnovšie plne industrializovala súčasný rad svojich AGV vozíkov, čím vytvorila nekonečné možnosti na škálovanie.

„Iba manuálne riešenia manipulácie s materiálom v skladoch, výrobných halách či distribučných centrách sa stávajú čoraz viac neefektívne. Mnohé spoločnosti hovoria o automatizácii a jej potenciál pre interný tok materiálu je nesporný. Urobiť dôležitý krok im však bránia pretrvávajúce mýty o veľkých počiatočných prekážkach, nákladoch či zložitom ovládaní. Tieto obavy však neodrážajú možnosti spoločnosti STILL,“ hovorí Andrej Korchaník, špecialista automatizácie a komplexných projektov intralogistiky STILL.

Podotýka, že bez ohľadu na odvetvie, veľkosť, finančnú silu či technologickú úroveň by mali mať všetky spoločnosti minimálne základný prístup k automatizácii. Preto sa v spoločnosti STILL zameriavajú na štandardizované a dostupné produkty spojené s osobným poradenstvom a prispôsobiteľnými balíkmi služieb. „Ak dnes niektoré automatizačné projekty zlyhajú, takmer vždy je to spôsobené nedostatočnou prípravou, nie technológiou. No pri správnom partnerovi dokáže automatizovať každá firma.“

Škálovateľná automatizácia alebo STILL iGo

Aby v STILL dokázali dodávať rýchlo, boli efektívni, poskytovali pohodlný servis a nekonečnú škálovateľnosť, svoje súčasné portfólio automatizácie kompletne pretransformovali na sériovú výrobu. Základom je systém STILL iGo, ktorý umožňuje automatizáciu intralogistických procesov na všetkých úrovniach. Je totiž dostupný aj v jednoduchšej verzii (iGo Easy) pre malé projekty a založený na modulárnych konceptoch a štandardizovaných komponentoch.

„Naše automatizované riešenia sú ako skladačka. Zákazník si môže nielen vybrať modul, ktorý mu najviac vyhovuje, ale doň aj niečo pridať z iného, či nepotrebnú

funkciu odstrániť. Časti systému sú teda prispôsobiteľné a vzhľadom na to, že výroba je sériová a komponenty štandardizované, zákazník počas servisu nečaká dlhé týždne, kým mu príde trebárs jedinečná súčiastka zo zahraničia,“ vysvetľuje Andrej Korchaník, špecialista automatizácie a komplexných projektov intralogistiky STILL.

Dopĺňa, že v budúcnosti môže zákazník pridať do systému nové funkcie bez nutnosti zásadnej rekonštrukcie a jeho úvodná investícia tak bude mať hodnotu dlhé roky.

S cieľom ponúknuť zákazníkom inteligentné a efektívne riešenia pre všetky výzvy intralogistiky dopĺňa spoločnosť STILL svoje portfólio automatizácie inteligentnými partnerskými produktmi, ako je napríklad plne automatizovaný iGo cube. Zdroj: STILL Slovensko

S novými modelmi plne industrializovaní

Proces industrializácie odštartovali v STILL začiatkom minulého roka, a to s automatizovaným vysokozdvižným paletovým vozíkom EXV iGo. Do prvej polovice tohto roku pridávajú ešte ďalšie tri automatizované sériové vozíky – nový základný model AXV iGo, vysokozdvižný vozík FM-X iGo (nominovaný na prestížnu cenu IFOY) a vozík do úzkych uličiek MX-X iGo.

Prvé dva modely AXV iGo a EXV iGo sú v skladoch vhodné pre automatizáciu jednotlivých, stredne náročných úloh. Ďalšie dva zase zvládnu zložitejšie prepravné úlohy až po integrované materiálové toky, pričom spĺňajú vysoké požiadavky na skladovaciu hustotu, výšku skladov a nosnosť. FM-X iGo má skladovaciu výšku 10 metrov a dostane sa aj do trojmetrovej uličky, v závislosti od bremena, a vozík MX-X iGo uskladní tovar až do 18 metrov a dokáže pracovať v šírke len 1,6 metra. Dlhú výdrž a spoľahlivosť zabezpečujú pokročilé lítium-iónové batérie a viacúrovňový bezpečnostný systém.

Vysokozdvižný vozík FM-X iGo s výškou skladovania do 10 metrov a šírkou uličky len 3 000 mm umožňuje efektívne zahusťovanie skladovania aj v náročných podmienkach. Zdroj: STILL Slovensko

So softvérom iGo flow connectivity môžu všetky vozíky fungovať samostatne alebo vo vzájomnej interakcii. iGo flow prepája automatizované, manuálne i stacionárne zariadenia, riadi prepravu a pohyb materiálu, a umožňuje aj napojenie na zákaznícke systémy a vozidlá tretích strán. Softvérové problémy pritom dokážu riešiť špecialisti zo STILL okamžite cez vzdialenú podporu.

V kombinácii s intuitívnym riešením plug-and-play iGo easy je EXV iGo inteligentným a rýchlo dostupným partnerom pre sklad. Zdroj: STILL Slovensko

„Intralogistika stojí na prahu veľkých zmien. Automatizácia mení spôsob, akým spoločnosti pracujú a čo potrebujú na úspešné prevádzkovanie svojich skladových priestorov. Chceme im byť v tomto nápomocní, poskytovať komplexnosť od poradenstva, cez softvér až po servis. Popri veľkých a stredných riešeniach zas stále viac ponúkať aj tie jednoduché pre menšie firmy, aby vnímali, že automatizácia je aj ich téma a mali k nej prístup,“ dodáva Korchaník.