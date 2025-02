Chorvát Ivo Krešić hral v Černákovi mafiána zvaného Holub: „Milan Ondrík mi hneď povedal: Ty si moja krvná grupa.“ (Rozhovor)

Ivo Krešić, herec z Bosny a Hercegoviny, si zahral v slovenskom filme Černák postavu inšpirovanú košickým mafiánskym bossom Holubom. S hercami sa rozprával po slovensky a hneď si vraj sadli. Slovenské natáčanie si v našom rozhovore nevedel vynachváliť.

Ivo Krešić je chorvátsky herec z Bosny a Hercegoviny, ktorého tvorcovia filmu Černák vybrali pre stvárnenie postavy Róberta Holuba, bossa košickej mafie. Pre Krešića to bola prvá slovenská rola, no popasoval sa s ňou skvelo a divákom sa jeho výkon veľmi páčil. V rozhovore sme sa rozprávali o natáčaní snímky, ale aj mafii či vojne v jeho krajine.

Čo sa dozvieš v rozhovore?

– Ako sa učil po slovensky a či ho vo filme predabovali

– Ako ho potešilo správanie Milana Ondríka

– Či študoval slovenskú mafiu

– Ako ho zmenilo hranie chladného vraha

– Či mali takúto mafiu aj v Bosne a Hercegovine

– Aký má názor na Slovákov

Ako košický mafián si bol skvelý. Začínajú si to všímať už aj Slováci. Dostala sa k tebe už nejaká pozitívna odozva?

Áno, prišli už gratulácie, ako od divákov, tak aj od kolegov. Dokonca mi na Instagram a Facebook prišlo viacero žiadostí o priateľstvo práve zo Slovenska. Ľuďom sa môj výkon páčil, čo človeka vždy poteší, ale najdôležitejšie pre mňa bolo, aby som s tým bol spokojný ja sám. Keď som teda videl film na premiére pred niekoľkými dňami, bolo to skvelé.

Milan mi hneď povedal, že mám rozprávať po svojom a on bude rozprávať po slovensky, žiadna angličtina. Vo všetkom sme si rozumeli a bolo to úžasné. Pamätám, ako mi povedal: ‚Ty si moja krvná grupa.‘

Na predpremiére neboli titulky. Musel si si tak domýšľať, čo sa v scénach hovorí, alebo si videl celý scenár?

Ako vedľajší herec som nevidel celý scenár, ale tvorcovia mi dôkladne vysvetlili, o čom je film a príbeh. Po slovensky som toho dosť rozumel, ale niektoré veci mi unikli, najmä slangové vyjadrenia, ako napríklad, keď si v rieke jedna postava umývala spodnú bielizeň. Zaujímalo by ma, aký tam bol presne dialóg.

Reagujú na tvoju rolu v Černákovi aj ľudia z tvojej krajiny? Budú si film môcť niekde pozrieť?

Prvá časť Miki je na Netflixe, ale bohužiaľ nie u nás. Veľa ľudí sa ma pritom pýta, ako si ten film môžu pozrieť.

Ako film vnímaš ty? Páčil sa ti?

Na premiére sme boli s manželkou a obom sa nám to páčilo. Porozumeli sme celému deju a užili si to. Produkcia celého filmu bola veľmi profesionálna a na vysokej úrovni. Jakub Kroner urobil skvelú prácu, keď úžasne balansoval na hranici medzi komerčným spracovaním a premysleným dramatickým príbehom. Slováci sa na ten film pozerajú inými očami, keďže je to nepríjemná časť ich histórie.

Čo sa ti páčilo na osobnosti tvojej postavy, ktorá bola inšpirovaná košickým mafiánom Holubom?

Ako človek bol príšerný, no ako postava bol zaujímavý. Je totiž veľmi náročné dostať sa do hlavy takéhoto človeka, akým bol Holub – veľmi tvrdý, drsný, schopný zabíjať. Mám rád, keď má postava viacero vrstiev a nespráva sa vždy rovnako a drsne. Pri Holubovi je však vidieť viacero charakteristických čŕt. Vo filme napríklad prejavuje strach, radosť, urobí aj hlúpe rozhodnutia. Je dôležité prijať, že to zlo, ktoré v sebe mali, a ktoré chcete napodobniť, vás ako človeka môže na ten krátky čas zmeniť.

Keď pomyslím na Slovensko či Česko, rozmýšľam nad tým, že vy ste múdri a my hlúpi. Vy ste sa totiž rozdelili mierumilovne, ale my sme tu mali vojnu.

Zmenilo to teba? Všimol si si na sebe, že sa správaš inak?

Na ten istý čas trochu áno. Keď hrám, snažím sa ostať v role počas celého natáčania, takže držať sa v hlave takéhoto človeka bolo nepríjemné. Každá rola herca nejakým spôsobom zmení. Dôležité je dokázať sa pozrieť na to s nadhľadom, odosobniť sa a nechať to za sebou. Pozeral som o ňom dokumenty a videá na YouTube a bolo to hrozné.

Takže si si študoval slovenskú mafiu a Holuba ako takého?

Áno, na YouTube je veľa videí a našiel som aj dokumentárny film o Holubovi. Čo-to som si teda o tých časoch a mafii na Slovensku naštudoval. Predtým som o Černákovi a spol. nepočul.