Ak Cadillac hľadá skúseného jazdca, ktorý by mohol pomôcť tímu vybojovať cenné body, Sergio Pérez by mohol byť ideálnym kandidátom. Po odchode z Red Bullu koncom minulej sezóny je Pérez pripravený na návrat do F1. Skúsený pilot, ktorý má za sebou bohatú kariéru, by mohol by v tíme Cadillac veľmi dôležitým pilierom.

Zdroj: Instagram/Sergio Perez