Tri týždne som používala set na rast mihalníc a obočia za 140 €. Podarilo sa mi dosiahnuť prirodzené riasy ako po lash-liftingu?

Mať prirodzene dlhé husté mihalnice je beauty snom snáď každej ženy (vrátane mňa). Skrátka, žiadna maskara, nič, len sa zobudíš a si ready to go. No ako to dosiahnuť? Existuje lash lifting, predĺženie rias a špeciálne séra, ktoré sľubujú mihalnice ako bábika.

Práve také sérum ponúka česká značka deNatura, ktorá je známa funkčnou a prírodnou kozmetikou. Na ich stránke som si hneď všimla „pred a po“ fotografie zákazníčok, ktoré testovali séra na obočie a mihalnice. Musím povedať, že výsledky vyzerali priam neuveriteľne – mihalnice boli za niekoľko týždňov dlhšie, hustejšie a obočie bolo výrazne tmavšie.

Tieto séra som vyskúšala aj ja. Prišiel mi balíček so sérom na obočie, mihalnice a k tomu aj špeciálna rastová špirála.

Čo sa týka obočia, tak v tomto bola príroda, a.k.a gény, naozaj štedrá – mám ho tmavé, husté a musím si ho trhať pomaly každý deň. No zaujímalo ma, čo by sa stalo, keby začnem pravidelne používať sérum na obočie deNatura . Budem ho mať ešte hustejšie a tmavšie, alebo sa nič nestane?

Všetky tri produkty (sérum na mihalnice, sérum na obočie a rastovú riasenku) som pravidelne používala každý deň po dobu troch týždňov a toto sú moje dojmy.

Takto vyzeralo moje obočie a mihalnice pred používaním produktov. Na fotke mám len korektor – obočie a mihalnice sú nenalíčené. Fotené telefónom iPhone 13. Zdroj: refresher/Terézia Kováčiková

Balíček všetkých troch produktov ťa vyjde 142,70 €. K nemu dostaneš zadarmo aj obojstrannú kefku. Ak by ti produkty náhodou nesadli, deNatura garantuje vrátenie peňazí.

Prvý týždeň používania

Hneď ako som mala produkty v rukách, všimla som si pekný minimalistický obal, pričom vnútro každej krabičky obsahovalo popis produktu, aktívnych látok a návod na používanie. Musím podotknúť, že obal rastovej riasenky bol výrazne ťažší, čo znamená, že ide o luxusnejší produkt. K triu mi prišla aj obojstranná kefka na mihalnice a obočie.

Zdroj: Refresher/Terézia Kováčiková

Rozhodla som sa, že s mojím experimentom začnem hneď večer po práci. Obe séra sa majú aplikovať 1 až 2-krát za deň. Všimla som si, že sérum na mihalnice má tenký štetec a vodovejšiu konzistenciu. Úprimne, bála som sa, či ho omylom nevylejem (našťastie sa to nestalo).

Sérum na mihalnice som si precízne aplikovala ako očnú linku na vrchné a spodné viečko – nechcela som vynechať ani jednu mihalnicu. Nebol to až taký boj, ako som čakala, no návod upozorňuje, že sérum by sa nemalo dostať do kontaktu s očami.

Pri obočí to bolo oveľa jednoduchšie – sérum má mäkký aplikátor ako tekutý rúž. Ten som naniesla klasicky na celé obočie.

Na druhý deň začala moja nová rutina v plnom prúde. Ráno som vstala, umyla si tvár, naniesla sérum na obočie a mihalnice, počkala, kým sa oba produkty vstrebú, aby som sa mohla nalíčiť.

Keďže som mala aj rastovú riasenku deNatura, povedala som si, že počas trvania experimentu odložím moju klasickú maskaru bokom a budem používať môj nový prírastok v „make-up rodine.“

Musím povedať, že z riasenky som bola dosť prekvapená. Má obojstrannú kefku, s ktorou sa mi jednoducho nanášal produkt na mihalnice. Už pri prvom nanesení mi pekne vyzdvihla riasy, nemusela som ju opakovane nanášať a ani sa nelepila. Povedala som si, že ju otestujem poriadne a naniesla som si ju aj na spodné mihalnice. Bola som zvedavá, či vydrží a nebude sa otláčať.

Keď som prišla domov z práce, bola som prekvapená druhýkrát – riasenka držala ako „kliešť“ a v okolí očí som nevidela ani čierne čmuhy. Mihalnice som si dokonca chytala, no produkt sa mi absolútne neotlačil na prsty. Trošku ťažšie sa mi odličovala, ale mohlo to byť aj tým, že používam penový odličovač namiesto olejového, ktorý efektívnejšie odstraňuje make-up.

Takúto rutinu som mala celý týždeň. Na stránke deNatura sa píše, že prvé výsledky uvidím po 7 – 10 dňoch, takže som ešte nečakala veľkú zmenu. Toto je výsledok používania produktov po prvom týždni:

Výsledok používania sér na obočie a mihalnice po týždni. Zdroj: refresher/terézia kováčikoá

Všetky produkty značky deNatura majú čisto prírodné zloženie a certifikáciu PETA. Séra obsahujú bioaktívne peptidy , ktoré priaznivo pôsobia na rast, posilnenie a zhustenie mihalníc a obočia. V produktoch nachádza aj biotín , čo je kľúčová zložka pre zdravie mihalníc, vlasov, nechtov a pokožky – prispieva aj k ich rastu. Okrem rastových sér ponúka deNatura aj linku na oči, krémy a séra na tvár a vitamíny.🌿🧪

Druhý a tretí týždeň

Moja rutina bola každý deň rovnaká – ráno a večer som si dala sérum na obočie a mihalnice, a keď som šla do práce, aplikovala som si rastovú špirálu. Už som si na to dosť zvykla.

Postupne som si začala všímať, že moje obočie bolo možno trošku tmavšie a nevšimla som si ani, že by mi vypadávalo (čo sa mi občas stávalo). Čo sa týka mihalníc, zdalo sa mi, že sa začali mierne točiť a mierne stmavli. Špirála ich „vyšperkovala“ ešte viac – s ňou boli výrazne dlhšie.

Musím rozhodne povedať, že rastová riasenka je „nesmrteľná.“ Počas tohto obdobia úspešne obstála plač, vírivku, vlhko či saunu. Určite ju budem používať naďalej.

No a celkový výsledok môjho trojtýždňového experimentu? Sérum na mihalnice očividne funguje a som zvedavá, ako budú vyzerať moje riasy po dlhšom používaní. Obočie vyzerá trošku tmavšie, ale výraznejšie zhustenie som si zatiaľ nevšimla. Tieto produkty od značky deNatura sú však skvelý spôsob, ako dopriať mihalniciam a obočiu „boost.“

Ber na vedomie, že som sa fotila rôznymi fotoaparátmi za odlišných svetelných podmienok.

Výsledok od prvého až po tretí týždeň používania sér na obočie a mihalnice (bez nalíčenia). Zdroj: refresher/terézia kováčiková

S experimentom pokračujem naďalej, aby som zistila ako budú moje mihalnice a obočie vyzerať po trojmesačnom používaní sér. Článok budem ešte aktualizovať o fotku výsledku. Stay tuned.

