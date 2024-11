Šimon Nemec kvôli slabým výsledkom končí v NHL. Preradili ho do najslabšieho tímu

Počas aktuálnej sezóny má na konte len jeden bod.

Šimonovi Nemcovi sa v zámorí nedarí. Z NHL ho preradili do najslabšieho tímu. Počas aktuálnej sezóny si pripísal iba jeden bod. Informuje o tom portál Šport.sk.

Nemca draftovali do NHL v roku 2022 do tímu New Jersey Devils, a to dokonca ako dvojku draftu po Slafkovskom. Túto sezónu patril do defenzívy. Pripísal si počas nej jediný bod za asistenciu. Po návrate obrancov Luka Hughesa a Bretta Pesca k Devils však skončil na striedačke, kde presedel až 6 zápasov.

Po neúspešnom začiatku sezóny ho preradili na farmu do AHL, kde si zahrá v drese Utica Comets. V tíme v minulosti už pôsobil. Klubu sa však dlhodobo nedarí a je na úplnom chvoste tabuľky. V aktuálnej sezóne nemajú na konte ani jednu výhru.