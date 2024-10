Americký herec obvinený z kanibalizmu sa vracia k svojej kariére. Obvinenia označil za smiešne

Armie Hammer sa vracia na obrazovky vo filme Frontier Crucible.

Armie Hammer je americký herec známy z filmov ako Call Me by Your Name či U.N.C.L.E. či The Lone Ranger. Pred tromi rokmi sa však jeho sľubná herecká kariéra skončila potom, čo ho viacero žien obvinilo z kanibalizmu a znásilnenia.

Obvinenia poprel, avšak dôsledky škandálu spôsobili, že stratil viacero spoluprác, čo malo vplyv na jeho hereckú kariéru. Vyšetrovanie prebiehalo od februára 2021, avšak bolo ukončené kvôli nedostatku dôkazov.

Zdroj: Wiki Commons / Maximilian Bühn

Herec sa však v Painful Lessons podcast vyjadril, že napriek všetkému je vďačný za všetko, čo sa stalo. „Čokoľvek to bolo, čo ľudia povedali, čokoľvek sa stalo, teraz som na mieste svojho života, kde som vďačný za každý jeden kúsok,“ povedal Hammer. Na obvinenia o kanibalizme sa s odstupom času pozerá s výsmechom.

„Hovorili: ‚Áno, ten chlap zjedol ľudí‘ Akože, čo? O čom to hovoríš? Viete, čo musíte urobiť, aby ste boli kanibalom? Musíte jesť ľudí! ... Bolo to bizarné," povedal v podcaste.

Navyše sa vracia späť na koňa (doslova) vo filme Frontier Crucible o bývalom vojakovi, ktorého prenasleduje jeho minulosť v 70. rokoch 19. storočia v Arizone. Oznámil to včera na svojom Instagramovom profile.