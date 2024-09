Pod žalobu sa spevák nepodpísal. Podala ju firma, ktorá vlastní časť práv.

V januári minulého roka vydala Miley Cyrus pesničku Flowers, ktorá je o turbulentnom vzťahu s jej bývalým manželom Liamom Hemsworthom. Pieseň vyhrala aj Grammy, no dnes za ňu čelí speváčka obvineniu. Spoločnosť Tempo Music Investments ju zažalovala, informuje o tom portál Rolling Stones.

Žalobu spoločnosť podala v pondelok v Los Angeles. Jej predstaviteľom sa nepáči, že sa pieseň nápadne podobá na song When I Was Your Man od Bruna Marsa. Myslia si, že bez Marsovho podkladu by nikdy nevznikla. Spevák však v žalobe nefiguruje a nepodpísal sa pod ňu. Jej hudobný počin spoločnosť nazvala „vykorisťovaním Marsovho songu z roku 2013.“

Tempo Music Investment vlastní na Marsovu pesničku časť autorských práv. Spoločnosť ju kúpila od jedného zo skladateľov, ktorý sa podieľal na tvorbe hitu. Okrem speváčky napadla aj spoločnosti ako Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart za to, že pesničku ďalej šírili.