Inter Bratislava sa vracia na Pasienky. Nová sezóna prináša množstvo noviniek

Okrem novej sezóny nás čaká nový tím, miesta na sedenie aj program.

Po tom, ako žlto-čierni v minulej sezóne vypadli počas play-off, bolo jasné, že v tíme nastanú zmeny. Tých rozhodne nebolo málo. Až na niekoľko mladých odchovancov, ktorých si môžeš pamätať aj z minulého roka, ako Milan Szabo, Robo Hudec či Martin Minarovjech, si Inter postavil káder takmer celý nanovo.

Prvou veľkou posilou je mladý 24-ročný Američan Thomas Bryant, ktorý hrával v ENBL. Pre tím to aktuálne znamená veľmi cenné skúsenosti, keďže si po prvýkrát túto európsku súťaž zahrá aj Inter Bratislava. Okrem domácej ligy tak uvidíš v hale aj množstvo európskeho basketbalu.

Ďalšou posilou zo zámoria je Milan Acquaah, ktorý má tiež skúsenosti s európskym basketbalom. Rozhodne je to rozohrávač, na ktorého by si mali v lige dávať pozor. Do tretice Inter doplní Isaiah Cousins, ktorý bol kedysi draftovaný do Sacramenta Kings, no zmluvu do NBA ani po dvoch kvalitných sezónach v G-league nevybojoval.

Ak chceš vidieť plnú zostavu Interu, sleduj Instagram @inter_bratislava alebo na ich web

View this post on Instagram A post shared by Inter Bratislava (@inter_bratislava)

Už v minulej sezóne sa začali @the_streets pozerať na tunajší basketbal cez „americké okuliare“. Na Pasienkoch vybudovali naozaj jedinečnú atmosféru pripomínajúcu zámorskú NBA. Do prvej rady, na tie najatraktívnejšie miesta v hale, sa na každý domáci zápas Interu chodili pozerať známe tváre, ktoré si po niekoľkých zápasoch vybudovali k mužstvu vzťah a začali sa objavovať na Pasienkoch pravidelne. Vďaka tomu sa túto sezónu pribudne na palubovke množstvo sedadiel. Tie však nebudú už len pre pozvaných – miesta priamo na hracej ploche sa po prvýkrát v histórii slovenského basketbalu dostanú aj do predaja.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

V NBA je to možné už dávno, u nás tomu tak doposiaľ nebolo. Súčasťou týchto miest je aj vlastný vstup s loungeom a obsluhou. Court side servis zahŕňa občerstvenie a drinky počas celého trvania zápasu. Pokiaľ si chceš pozrieť basketbal z miesta, kde si naozaj súčasťou hry, toto je ten správny výber.

V minulej sezóne sa moderovania na štadióne ujal Šajmo, a ten nebude chýbať ani túto sezónu. Samozrejmosťou bude aj DJ. Počas prestávok zas môžeš očakávať množstvo vystúpení od popredných slovenských tanečných škôl. Polčas vyplní nová half-time show a súťaže o rôzne vecné ceny.