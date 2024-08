Ako si vybrať kreslo do modernej obývačky? 5 tipov

Tieto kreslá rozžiaria každú obývačku.

Dizajnové a pohodlné kreslo urobí z obývačky miesto, ktoré je nielen reprezentatívne, ale aj funkčné a pohodlné. Aké kreslo do obývačky by ste si mali vybrať, aby sa hodilo k nábytku do obývačky a čo najlepšie slúžilo svojmu účelu? Predstavujeme 5 tipov, ktoré vám pomôžu zariadiť očarujúci, ale aj pohodlný a elegantný obývací kútik vo vašej obývačke. Čítaj ďalej.

Otočné kreslo do obývačky

Originálne otočné kreslo v štýle slávneho kresla EGG je kusom nábytku, ktorý dodá modernému interiéru obývačky ten správny charakter. Tento typ obývacieho nábytku spája pohodlie odpočinku v tradičnom kresle s funkčnosťou otočného kresla. Kreslo s vysokým profilovaným operadlom a podhlavníkom poskytne vášmu chrbtu odpočinok a zabalí ho do širokého operadla.

V obchodoch nájdete kreslá do obývačky s nastaviteľnou výškou sedadla, takže si môžete nábytok prispôsobiť svojej výške. Podrúčky, na ktorých si môžete pohodlne oprieť ruky, poskytujú ešte väčšie pohodlie a príjemný relax. Tento typ kresla sa osvedčí nielen v oddychovej zóne obývačky, ale aj v domácej pracovni. Výberom modelu na kolieskach môžeme kreslo ľahko premiestňovať a používať ho na mnohé úlohy. V moderných obývacích izbách sa často nachádza pracovný priestor s počítačom, takže tento typ kresla vyhovuje súčasným potrebám mnohých ľudí.

Pri výbere otočného kresla do obývačky sa orientujeme podľa štýlu nábytku, ale pozornosť venujeme aj prvkom ako je konštrukcia a typ látky. Kombinácia na dotyk príjemného čalúneného korpusu s pevným oceľovým rámom dodáva kreslu veľmi moderný charakter.

Pohodlie často určuje čalúnenie, vďaka ktorému je sedenie v kresle veľmi príjemné. Napríklad velúrová látka vnáša do interiéru útulnú atmosféru, zatiaľ čo hladké látky sú odolné voči škvrnám a ľahšie sa udržiavajú v čistote. Otočné kreslo je prvým z piatich tipov, aké kreslo si vybrať do modernej obývačky. Pozrime sa na ďalšie návrhy a tipy, na čo sa zamerať, aby ste si vybrali správne.

Kreslo ušiak

Kreslo ušiak je originálnou ozdobou interiéru a vďaka svojmu jednoduchému tvaru dokonale dopĺňa obývací nábytok v rôznych štýloch. Ušiaky naďalej patria medzi najobľúbenejšie kreslá do obývacích priestorov ako aj do spální. Vysoké operadlo, efektné "uši" a pohodlné podrúčky zabezpečujú pohodlný odpočinok. Vďaka neutrálnym, čalúneným farbám v kombinácii s drevenými nohami toto kreslo ľahko zapadne do každého interiéru. Kreslo ušiak je návrhom pre tých, ktorí neradi experimentujú a namiesto toho volia funkčnosť. V ponuke sú aj ďalšie návrhy. Viete aké kreslo by ste si mali vybrať do svojej modernej obývačky?

Kreslo s relaxačnou funkciou

Tí, ktorí si cenia vysokú úroveň pohodlia, tak riešením je kreslo so zabudovanou relaxačnou funkciou. Bez toho, aby ste museli vstať z kresla, môžete pomocou mechanizmu na boku zmeniť polohu zo sedenia na pololežiacu polohu.

Tento typ kresla sa ovláda manuálne a nevyžaduje pripojenie k elektrickej sieti, takže ho možno umiestniť kdekoľvek v obývacej izbe. Ak máte radi filmové večery, toto kreslo vám umožní cítiť sa ako v kinosále. Je vybavené držiakmi na poháre, ktoré sú namontované v podrúčkach, takže si môžete pohodlne odložiť nápoje.

Relaxačná funkcia je vhodná na sledovanie filmu, čítanie knihy alebo zdriemnutie počas dňa. Sedadlo využíva taštičkové pružiny, ktoré sa používajú v matracoch, takže kreslo poskytne pohodlnejší odpočinok v pololežiacej polohe. Každá pružina pracuje samostatne, takže sa pri sedení prispôsobí tvaru tela a minimalizuje deformáciu. Ak si vyberiete model potiahnutý na dotyk príjemnou velúrovou látkou, ešte viac to zvýši pocit pohodlia.

Hojdacie kreslo

Hojdacie kreslá nepochybne patria medzi veľmi pohodlné a relaxačné kusy nábytku. Hoci si ich mnohí ľudia spájajú s hojdacím kreslom svojho starého otca, dostupné možnosti nekončia pri tradičných modeloch s lyžinami.

Dnes sú hojdacie kreslá dostupné v mnohých moderných podobách, napríklad ako dizajnový nábytok so zaoblenými tvarmi, ktoré sú zaujímavým doplnkom dizajnu štýlovej obývačky. Široké sedadlo bez podrúčok umožňuje okrem iného zaujať lotosovú polohu a meditovať v kresle.

Jemné hojdanie vám pomôže oslobodiť sa od návalu myšlienok, čím sa ľahšie dostanete do stavu hlbokej relaxácie. Dizajnové hojdacie kreslo sa hodí k modernému zariadeniu obývacej izby a nadväzuje na súčasný životný štýl. Skôr než prejdeme k záverečnému odporúčaniu, zhrňme si doteraz uvedené návrhy:

otočné kreslo do obývačky

nápadný ushak na drevených nohách

ležatý model s relaxačnou funkciou

hojdacie kreslo – tradičné na lyžinách

vedrové sedadlo

Vedrové sedadlo

Kreslá Bucket sú dokonalým doplnkom moderného zariadenia obývacej izby a dokonale ladia s nábytkom, akým je nízka rohová pohovka a konferenčné stolíky. Je nutné uznať, že poskytujú pohodlie a sú veľmi pohodlné a praktické. Ak stále premýšľate, ktoré kreslo si vybrať do modernej obývačky – vedrový model stojí za zváženie. Vďaka nízkemu sedadlu so zaobleným tvarom a ergonomickému dizajnu sa budete cítiť, akoby ste sa viezli v luxusnom aute. Má potenciál stať sa dôstojným nástupcom hojdacích kresiel a zosadiť z trónu obľúbené ušáky?