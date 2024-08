Na párty a festivale sme vyskúšali pilulku na odbúranie alkoholu: Pomohla nám proti „opici“?

Populárne tablety Myrkl sľubujú, že sa po alkohole budeš cítiť fresh. Ich kúzlo údajne spočíva v efektívnom zložení, ktoré podľa výrobcu urýchľuje odbúravanie alkoholu až o 70 %. My sme ich otestovali a na názor sme sa opýtali odborníkov.

Švédsky výživový doplnok Myrkl sľubuje rýchlejšie odbúranie alkoholu z organizmu a ľahší priebeh „opice“. Výrobca okrem sviežich rán bez bolesti hlavy a žalúdočných nevoľností tvrdí, že ti výživový doplnok po konzumácii dokonca zabezpečí viac energie a zrýchlené spaľovanie kalórií.

Na trhu sú aj ďalšie výživové doplnky fungujúce na podobnom princípe ako Myrkl. Medzi ne patrí napríklad Hydrodol od značky SD Pharma a Hydrodol Before od značky Biorevive. Oba spomínané produkty sme sa snažili zohnať cez internet a navštívili sme aj viacero kamenných bratislavských lekární. Žiaľ, neúspešne. Vyzerá to tak, že doplnky sú vypredané.

Po úspechu v zahraničí sa Myrkl dostal aj na slovenský trh. Vrecúška s kapsulami si vieš objednať cez internet alebo ich dokonca kúpiť vo vybraných drogériách. Jednu dávku pozostávajúcu z dvoch tabliet si môžeš objednať za 6 eur. Balíček štyroch vrecúšok ťa vyjde na približne 12 eur. Väčšie balenia stoja niekoľko desiatok eur.

Konzumácia alkoholu môže mať negatívne účinky na tvoje psychické a fyzické zdravie. Je dôležité pristupovať k jeho užívaniu zodpovedne a s mierou. Pamätaj, že žiadny doplnok stravy nenahrádza potrebu opatrnosti pri pití alkoholu.

V tomto článku si prečítaš: Aké účinky po požití Myrklu pociťovali Samuel a Gabriel.

Čo si o ňom myslia a či by ho odporúčali vyskúšať aj ďalším ľuďom.

Ako jeho zloženie hodnotí farmaceut.

Čo si o kompenzačných účinkoch liekov a výživových doplnkov myslí skúsený gastroenterológ.

Efektívnosť výživového doplnku Myrkl podľa výrobcu spočíva v zložení pozostávajúcom z probiotík, L-cysteínu a vitamínu B12. Výrobca zároveň deklaruje vedecky otestované prírodné zloženie, ktoré je vhodné aj pre vegánov.

„Myrkl je navrhnutý tak, aby pomohol vášmu telu spracovať alkohol v črevách a chránil vašu pečeň znížením toxínov, ako je acetaldehyd a kyselina octová, ktoré musí telo metabolizovať. Urýchľuje odbúravanie alkoholu až o 70 %,“ uvádza distribútor.

Dve tablety užité niekoľko hodín pred konzumáciou alkoholu by mali zabezpečiť, že sa po prehýrenej noci nebudeš cítiť akoby ťa prešiel parný valec. Znie to lákavo, a to predovšetkým počas leta – sezóny plnej festivalov, dovoleniek, osláv či svadieb. Aby sme ti priniesli komplexný pohľad na populárny doplnok, na odborný názor sme sa opýtali odborníkov a produkt sme vyskúšali aj na vlastnej koži.

Myrkl v uplynulých dňoch otestovali aj naši dvaja kolegovia Samuel a Gabriel, ktorí sa s nami pre účely článku podelili o svoju skúsenosť.

Chceme ťa upozorniť, že osobná skúsenosť dvoch ľudí sa nemusí zhodovať s tým, aké účinky bude mať výživový doplnok na ostatných. Aby sme sa na vec pozreli aj z odborného hľadiska, oslovili sme dvojicu odborníkov, ktorí nám poskytli svoj odborný názor.