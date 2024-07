Do Televíznych novín na Markíze by sa po 10 rokoch mala vrátiť Marianna Ďurianová. Špekuluje sa, že nahradí Puškárovú

Ďurianová pôsobila ako moderátorka hlavného večerného spravodajstva na Markíze do roku 2014.

Zlatica Puškárová, ktorá dlhé roky moderovala Televízne noviny v televízii Markíza, nedávno oznámila, že sa po dlhšej pauze už nevráti na túto pozíciu. Po prestávke by sa síce mala vrátiť do Markízy, no na obrazovky príde s autorským projektom s názvom „Zlaté talenty so Zlaticou“. V novom projekte chce dávať priestor obdivuhodným ľuďom naprieč celým Slovenskom.

Diváci preto začali špekulovať, kto ju vo večerných správach nahradí. Denník Plus jeden deň prišiel s informáciou, že staronovou tvárou by sa mala stať práve Marianna Ďurianová, ktorá už v minulosti pôsobila v správach na Markíze. Do roku 2014 bola totiž moderátorkou hlavného večerného spravodajstva. Posledné roky ju však verejnosť poznala predovšetkým ako moderátorku športu na RTVS.

„Áno, Marianna ako moderátorka športu na RTVS končí a od septembra bude opäť moderovať Televízne noviny na Markíze. Niet sa ani čomu čudovať, keďže situácia v RTVS sa radikálne zmenila. Dokonca by mal byť opäť jej televíznym parťákom Jaro Zápala,“ povedal pre Plusku dobre informovaný zdroj z prostredia verejnoprávnej televízie.