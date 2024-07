V tejto talianskej vile si užívala Dominika Cibulková s kamoškami: film tu natáčal aj Al Pacino. Koľko stojí na deň?

Vila v Taliansku patrí medzi architektonické skvosty. Ponúka prenájom na jeden deň aj na dlhodobé pobyty.

Dominika Cibulková sa prednedávnom zúčastnila na oslave svojej kamarátky Natálie Selvekovej, ktorá je majiteľkou kliniky Envy Clinic. Okrem bývalej tenistky pozvala do luxusného paláca viaceré známe mená a párty ako z talianskeho filmu sa mohla začať. Nechýbali benátske škrabošky a dokonalé outfity. Oslava sa konala v aristokratickej vile Capodilista a my ti v článku priblížime, aké čaro tento historický svost ukrýva.

Na zozname hostí nechýbala bývalá miss Barbora Franeková, fotografka Petra Ficová, bývala miss Eva Rezešová či módna návrhárka Jana Kurilaková. (Rozhovor s ňou si prečítaš tu). Oslávenkyňa si s hostkami stihla počas návštevy Talianska užiť aj Benátky.

Na slávnostnej večeri sa hodili do tematického „looku“, farba večera bola čierna a na očiach nesmeli chýbať masky. Ak by si náhodou s partiou kamarátov zatúžil po nezabudnuteľnej oslave, Villa Emo Capodilista ponúka prenájom na jeden deň či dlhodobý pobyt. „Villa Emo Capodilista je dostupná na prenájom luxusnej dovolenky. Užite si nevšednú dovolenku v historickom prostredí, vo voľnej prírode a pri dobrom víne,“ píše sa na jej oficiálnej stránke.

Nachádza sa na odľahlom mieste, no hosťom tu nič nechýba, dokonca je k dispozícii aj heliport. (Helikoptéru hostia nevyužili, do Talianska prileteli private jetom). Je to ideálne miesto na stretnutia a oslavy alebo na oddych v oblasti Veneto neďaleko miest Padova a Benátky. Stavba zo 16. storočia je výnimočná svojou architektúrou a umeleckou výzdobou, ktorá odráža renesančný štýl a bohatú históriu regiónu.

Prečítaj si o tom, koľko stojí prenájom vily, ako si rezervovať pobyt, aj to, čím všetkým je stavba špeciálna. Oslovili sme aj pár hostiek, aby nám opísali svoj zážitok.

Dress code a škrabošky ako z talianskeho filmu. Ako si hostky užili oslavu? Všetky sa obliekli do čierneho a užili si večeru plnú dobrého talianskeho jedla a vína. Oslovili sme hostky, ktoré sa na oslave zúčastnili, aby nám to bližšie opísali.