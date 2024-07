Slovenský herec priblížil nakrúcanie drsnej slovenskej gangsterky a prezradil aj historky z minulosti.

„Verím, že scény na plátne naozaj budú hrôzostrašné, pretože ich účelom je vyľakať diváka,“ vraví Dušan Cinkota (53) o najočakávanejšom slovenskom filme roka Miki. Snímka Jakuba Kronera je inšpirovaná skutočným príbehom bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka.

„Podľa mňa sa ľudia, ktorých vo filme stvárňujeme, cítili ako malí chlapci, iba pokým nevystrelili z reálnej zbrane. V istom momente prišiel každý gangster na to, že to nie je žiadna hračka. Každý si musel potom dobre zvážiť, či sa vráti ešte naspäť a už nevystrelí alebo v tom bude pokračovať,“ dodáva Cinkota, ktorého hereckú dráhu narušili problémy so zákonom.

I keď si odsedel niekoľko rokov za mrežami, vrátil sa k veľkým a úspešným projektom ako seriál Slovania alebo krimitriler Vojna policajtov. Ešte tento rok ho uvidíme aj v ďalšom filme Jakuba Kronera Lóve 2, ktorý sa nakrúcal v ďalekom Thajsku. Čo všetko nám prezradil známy herec?

V tomto článku si prečítaš: Či ho počas nakrúcania filmu Miki kontaktovali ľudia z podsvetia.

Či svoju rolu konzultoval s Mikulášom Černákom.

Či ho jeho rola ovplyvnila aj v bežnom živote mimo zapnutých kamier.

Aké bolo nakrúcanie filmu Lóve 2 v Thajsku.

Kde mal po návrate z väzenia „zavreté dvere“.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Čoskoro príde do kín jeden z najočakávanejších slovenských filmov tohto roka Miki, v ktorom ste hrali jednu z hlavných postáv. Môžete o nej povedať trocha viac?

Moja postava sa volá Miloš, hrám pravú ruku hlavného hrdinu. Obaja si rozbehnú spoločný biznis, a keďže sa im začne dariť, pokračujú v tom.

Vo filme stvárňujete obaja skôr antihrdinov než hrdinov. Ako ste sa zhostili tejto úlohy? Bolo pre vás ťažké hrať drsného gangstra, ktorý pácha zločiny?

Keďže som herec, je to moja úloha. Navyše odmalička sa chlapci radi hrávajú na vojakov alebo gangstrov a strieľajú po sebe. A my herci len máme možnosť hrať sa naďalej. Ak hranie na gangstrov naberie reálne črty, nie je to problém nás hercov. My len nastavujeme zrkadlo. Nesmieme sa totiž tváriť, že takéto veci sa nediali alebo že sa nedejú.

Musel som sa naučiť, ako zahrať nestrojenú agresiu, aby to bolo uveriteľné, až hrôzostrašné. Nie je ľahké sa také niečo naučiť, ale ako herec som to musel zvládnuť. Verím, že tie scény na plátne naozaj budú hrôzostrašné, pretože ich účelom je vyľakať diváka.

Milan Ondrík stvárnil hlavnú postavu a povedal, že si užíval rôzne efektné a akčné scény, pretože sa na pľaci občas cítil ako chlapec, ktorý sa, ako ste povedali aj vy, len hrá. Preto príliš nevnímal vážnosť konkrétnych scén. Vnímali ste to na pľaci rovnako?

Ani nie. Možno len zo začiatku, kým neprišlo k ozajstnej streľbe. Samozrejme, aby to niekoho nezmiatlo, myslím streľbu so slepými nábojmi. Podľa mňa sa však aj tí ľudia, ktorých vo filme stvárňujeme, cítili ako malí chlapci, iba pokým nevystrelili z reálnej zbrane.

V istom momente prišiel každý gangster na to, že to nie je žiadna hračka. Každý si musel potom dobre zvážiť, či sa vráti ešte naspäť a už nevystrelí alebo v tom bude pokračovať. V našom filme rozprávame o tých, ktorí pokračovali a nevrátili sa.

Užívajú si herci, keď môžu byť pred kamerou tí zlí, pretože to je „len akože“? Predsa len, v bežnom živote isté emócie asi nemôžete alebo nechcete dať von...